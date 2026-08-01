Komandant NATO-a za transformaciju admiral Pjer Vandje ocenio je da postojeći sistemi odbrane više nisu prilagođeni savremenim uslovima ratovanja i da će Alijansa morati da promeni način na koji razvija i proizvodi naoružanje.

Govoreći za Fox News, Vandje je rekao da iskustva iz Ukrajine i sa Bliskog istoka pokazuju da su potrebni novi modeli odbrane i drugačiji pristup proizvodnji vojne opreme.

Masovni napadi menjaju pravila

Prema njegovim rečima, postojeći sistemi protivvazdušne odbrane projektovani su za znatno manji broj istovremenih pretnji nego što ih donose savremeni masovni napadi.

On je kao primer naveo ruske udare u Ukrajini, za koje smatra da su ukazali na ograničenja sadašnjih sistema, ali je dodao da su slični izazovi uočeni i tokom sukoba na Bliskom istoku.

Patriot nije dugoročno rešenje

Vandje je istakao da nije realno očekivati masovnu proizvodnju raketa Patriot u obimu koji bi bio potreban za odbijanje velikog broja napada.

Kako je objasnio, za takvu proizvodnju ne postoje odgovarajući industrijski kapaciteti, dok bi troškovi bili izuzetno visoki.

Zbog toga smatra da NATO mora da razvije višeslojni sistem odbrane u kojem bi jeftinija sredstva bila namenjena za obaranje dronova, dok bi napredni sistemi ostali rezervisani za presretanje balističkih raketa.

Rusija brzo menja taktiku

Govoreći o ruskim snagama, admiral NATO-a ocenio je da one veoma brzo prilagođavaju taktiku na osnovu iskustava sa ratišta.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga NATO mora da ubrza modernizaciju svojih odbrambenih kapaciteta i prilagodi ih novim oblicima ratovanja.

Izvor: Fox News