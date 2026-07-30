NATO je aktivirao borbene avione i sisteme protivvazdušne odbrane nakon što je ruski projektil, za sada nepoznatog tipa, ušao u vazdušni prostor Poljske, a zatim se srušio na teritoriju te zemlje.

Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO u Evropi, pukovnik Martin O'Donel, saopštio je da je incident usledio tokom masovnog ruskog raketnog napada na Ukrajinu.

U vazduh podignuti lovci

Kako je naveo O'Donel, odmah po ulasku projektila u poljski vazdušni prostor aktivirani su sistemi odbrane NATO-a i Poljske.

U akciju su uključeni:

dva borbena aviona NATO-a

poljski lovci F-16

avion za dopunu goriva Airbus A330 NATO multinacionalne jedinice

poljski avion za rano upozoravanje Saab 340

poljski borbeni helikopter Mi-24

NATO u kontaktu sa Poljskom

O'Donel je rekao da je Alijansa u stalnom kontaktu sa poljskim vlastima i da pažljivo prati razvoj situacije.

Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, general Aleksus Grinkevič, razgovarao je sa načelnikom Generalštaba Poljske, generalom Veslavom Kukulom, o odgovoru na incident.

Istraga je u toku

NATO je saopštio da će nastaviti da preduzima sve neophodne mere kako bi zaštitio teritoriju svojih članica, dok nadležne službe utvrđuju okolnosti pod kojima je ruski projektil završio na teritoriji Poljske.

Izvor: Tanjug.