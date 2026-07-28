Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, podmornica "Uljanovsk" završila je brodograđevinske radove i sada ulazi u završni ciklus testiranja.

Izgradnja je započela pre gotovo devet godina, a projekat je u međuvremenu prolazio kroz više pomeranja rokova.

Ako sva ispitivanja budu uspešno završena, podmornica bi, prema planu, trebalo da bude uvedena u operativnu upotrebu do decembra 2027. godine.

Može da nosi "Kalibre", "Onikse" i "Cirkone"

Prema podacima koje je objavila ruska strana, podmornica klase "Jasen-M" predviđena je za dejstva protiv brodova, podmornica i ciljeva na kopnu.

Naoružanje može da obuhvati:

krstareće rakete "Kalibr" ,

, protivbrodske rakete "Oniks" ,

, hipersonične rakete "Cirkon", čija je integracija planirana.

Nova konstrukcija i snažniji sonar

Jedna od glavnih tehničkih karakteristika nove podmornice jeste drugačiji raspored torpednih cevi, koje su pomerene iz pramca u centralni deo trupa.

Takvo rešenje omogućilo je ugradnju većeg sonarnog sistema u prednjem delu podmornice, što bi, prema ruskim navodima, trebalo da poboljša mogućnosti otkrivanja ciljeva ispod površine mora.

Slede završna testiranja

Pre zvaničnog prijema u sastav Ratne mornarice Rusije, "Uljanovsk" će proći lučka ispitivanja, probne plovidbe i završna državna testiranja.

Tek nakon uspešnog završetka svih provera biće doneta odluka o njenom uvođenju u operativnu upotrebu.

Podmornice klase "Jasen-M" predstavljaju najnoviju generaciju višenamenskih nuklearnih podmornica ruske mornarice i namenjene su protivpodmorničkim dejstvima, napadima na površinske brodove, gađanju kopnenih ciljeva i strateškom odvraćanju.

Izvor: TASS, Ministarstvo odbrane Rusije.