Belgijske vlasti sumnjaju da je kanadska državljanka kineskog porekla, koja je uhapšena zbog sumnje na špijunažu dok je bila pripravnica u sedištu NATO u Monsu u Belgiji, radila za Kinu, prenosi danas Rojters, pozivajući se na dva izvora upoznata sa istragom.

Tužilaštvo je prethodno saopštilo da je pritvor osumnjičenoj produžen za još mesec dana, a portparol je danas rekao da je ona uložila žalbu i da se odluka očekuje u naredne dve sedmice.

Belgijsko tužilaštvo je u subotu saopštilo da je žena, zaposlena kao pripravnica u Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) u Monsu, uhapšena zbog sumnje da je špijunirala za treću državu i da je pripadala kriminalnoj organizaciji, ne navodeći o kojoj je zemlji reč.

Prema navodima bezbednosnog izvora, osumnjičena, identifikovana kao Kler Z. ima tridesetak godina i nije student.

U Mons je stigla pre oko godinu dana kako bi započela pripravnički staž u SHAPE-u, gde je radila u sektoru informacionih tehnologija.

Izvor je naveo da se u Belgiji prijavila kao neudata i bez dece.

Prema profilu na mreži Linkedin, čiju je autentičnost potvrdio bezbednosni izvor, Kler Z. je ranije radila u Evropskoj svemirskoj agenciji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Evropska svemirska agencija saopštila je da za tu funkciju nije potrebna posebna bezbednosna dozvola, ali da primenjuje standardne procedure provere kandidata, dok je za dodatna pitanja uputila na belgijske vlasti.

Za sprovođenje bezbednosnih provera pripravnika u NATO odgovorne su njihove matične države, u ovom slučaju Kanada.

Kanadski ministar bezbednosti Gari Anandasangari izjavio je ranije ove sedmice da će vlasti preispitati sistem bezbednosnih provera u zemlji kako bi utvrdile kako je do ovog slučaja došlo.

Prema navodima belgijskog tužilaštva, SHAPE je prijavio osumnjičenu belgijskoj obaveštajnoj službi nakon što je uočio njeno sumnjivo ponašanje.

Portparol SHAPE-a izjavio je da nema naznaka da je ovaj slučaj uticao na operativnu spremnost NATO, sistem komandovanja i kontrole ili na tekuće misije Alijanse.