Kada je u spavaćoj sobi pronašla crni registrator, bila je uverena da se u njemu nalaze poreski dokumenti i finansijska evidencija, što bi bilo potpuno očekivano za ženu koja je godinama vodila računa o brojkama i finansijama.

Međutim, ono što je pronašla unutra potpuno ju je iznenadilo.

Umesto računa i papira, registrator je bio ispunjen fotografijama poznatih ličnosti, pažljivo vođenim beleškama o njihovim rođendanima, horoskopskim znacima i brojnim zanimljivostima iz njihovih života.

„Nisam očekivala da ću videti Mortena Harketa kada sam otvorila fasciklu, ali nekako nisam ni bila potpuno iznenađena“, ispričala je Medelin.

Neobična kolekcija otkrila bakinu skrivenu strast

Pegi Kelpe preminula je u februaru 2026. godine u 82. godini nakon borbe sa rakom. Dok su ostali članovi porodice pregledali druge prostorije, njena spavaća soba pripala je unuki zbog posebne bliskosti koju su negovale tokom godina.

Iako je kolekcija na prvi pogled delovala neobično, Medelin je odmah prepoznala deo bakine ličnosti u svakom detalju.

Pegi je oduvek volela činjenice, statistiku i precizne podatke, pa su uredno složene stranice sa informacijama o poznatim ličnostima bile sasvim u skladu sa njenim karakterom.

Ipak, jedna stvar je posebno iznenadila celu porodicu.

„Jedino što nas je šokiralo bili su horoskopski znaci. Niko nije znao da je baka ikada pokazivala interesovanje za astrologiju“, otkrila je Medelin.

Jedan pevač bio je njena velika slabost

Među brojnim imenima koja su se našla u fascikli, jedno se izdvajalo više od svih ostalih – Morten Harket, frontmen čuvene grupe A-ha.

Pegi nikada nije skrivala koliko ga obožava. Bila je član njegovog fan kluba, držala njegove fotografije po kući, a čak je sa ćerkom putovala u Nemačku kako bi prisustvovala koncertu benda.

„Bila je dugo bolesna i taj koncert je bio jedna od poslednjih velikih želja koje je uspela da ostvari dok je još imala snage“, prisetila se unuka.

Kada je ugledala ime Kijanu Rivsa, sve joj je postalo jasno

Među pažljivo prikupljenim podacima našla su se i imena poznatih glumaca, uključujući Kijanu Rivsa i Metjua Makonahija.

Posebno ju je nasmejalo ime slavnog glumca iz serijala „Džon Vik“.

„Pre nekoliko godina provela sam prolećni raspust sa bakom i naterala me je da pogledam sve filmove iz serijala. Tek sada mi je jasno zašto“, rekla je Medelin kroz smeh.

Ostavila trag razigranosti koji je dirnuo hiljade ljudi

Neobična fascikla nastala je tokom Peginih penzionerskih dana i pokazala da je do kraja života zadržala radoznalost, energiju i mladalački duh.

„Ta fascikla je nastala otprilike u vreme kada se učlanila u fan klub Mortena Harketa i kada je čak mačku nazvala po njemu. Mislim da je to bila njena posebna 'Morten era'“, zaključila je Medelin.