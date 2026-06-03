Sa njom je razgovarao o intenziviranju političkog dijaloga, ekonomske saradnje i unapređenju odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao i o stanju dijaloga Beograda i Prištine i teškom položaju srpskog naroda na Kosovu.

Uz zahvalnost na srdačnoj dobrodošlici i ličnom doprinosu na putu razvoja odnosa Srbije i Finske, Đurić je finskoj koleginici preneo da je Srbija odlučna da nastavi sa unapređenjem bilateralnih veza, ocenivši da susreti i kontakti na visokom nivou svedoče o našoj posvećenosti daljem jačanju ukupnih odnosa, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

„Time je stvoren snažan zamajac za dalje unapređenje saradnje i otključavanje novih potencijala u odnosima Srbije i Finske“, istakao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je, takođe, naglasio da Srbija ovoj poseti pridaje poseban značaj, imajući u vidu da je od poslednje zvanične posete ministra spoljnih poslova Srbije Finskoj prošlo više od decenije, dodajući da su razgovori sa najvišim finskim zvaničnicima važan signal uzajamnog poverenja i podrške.

U kontekstu evropskih integracija Srbije,Đurić je izrazio očekivanje za podršku za dalji napredak Srbije na tom putu, uključujući što skorije otvaranje Klastera 3, kao i preostalih klastera.

Ministar je u osvrtu na situaciju na Kosovu, ukazao ministarki Valtonen na aktuelno stanje dijaloga Beograda i Prištine, uz ocenu da je u stagnaciji, a govorio je i o teškom položaju sa kojim se suočava srpski narod na Kosovu usled takvih okolnosti.

Istovremeno, Đurić je uputio zahvalnost Finskoj na doprinosu očuvanju bezbednosti na Kosovu i kroz učešće u Misiji Kfor.

Sagovornici su razmenili mišljenja i o aktuelnim temama u međunarodnoj areni, kao i o poziciji Srbije i Finske u savremenim geopolitičkim okolnostima, a razgovarano je i o regionalnim prilikama.

Govoreći o potencijalima za saradnju, konstatovano je da postoji značajan prostor za njeno unapređenje u ekonomskom domenu, kao i u oblastima energetike, informaciono-komunikacionih tehnologija i inovativnih tehnologija. Posebno su razmotrene mogućnosti za proširenje saradnje u promociji startapova i preduzetništva i povezivanju lokalnih i finskih institucija u okviru inovacionih ekosistema, kao što je konferencija Slaš u Helsinkiju.