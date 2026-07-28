Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ispratio je danas sa Aerodroma "Nikola Tesla" helikopter "Super puma", vatrogasna vozila i pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica koji su krenuli u Španiju kako bi pomogli u gašenju katastrofalnih požara.

Španija se poslednjih dana suočava sa jednom od najtežih vatrenih stihija u novijoj istoriji. Oko 90.000 ljudi je evakuisano ili odsečeno zbog požara, dok je samo u provinciji Avila izgorelo oko 50.000 hektara.

Srpski helikopter biće angažovan u najugroženijim područjima, među kojima su Avila, Madrid, Toledo i Kasteljon.

Zašto je "Super puma" toliko moćna?

Airbus H215 predstavlja jednu od najsavremenijih letelica u floti Helikopterske jedinice MUP-a Srbije.

Njena najveća prednost je podvesno vedro (Bambi Bucket) koje može da ponese između 3,5 i 4,5 tone vode u jednom naletu.

Pored toga:

maksimalna poletna masa iznosi oko 9.300 kilograma ,

, dolet je oko 866 kilometara ,

, u vazduhu može da ostane više od četiri sata ,

, razvija brzinu od 250 do 270 kilometara na čas ,

, može da preveze do 22 vatrogasca ili putnika.

Dva snažna motora omogućavaju joj rad u najtežim uslovima, uključujući gust dim, visoke temperature i planinski teren, dok savremena avionika i autopilot omogućavaju brzo zahvatanje vode iz reka i jezera.

Već se dokazala u Srbiji

"Super puma" je prethodnih godina više puta bila na prvoj liniji odbrane od velikih požara.

Samo nekoliko dana pre odlaska u Španiju učestvovala je u gašenju požara u Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, sprečavajući dalje širenje vatre.

Posebno važnu ulogu imala je tokom velikog požarnog talasa 2025. godine, kada je Srbiju u jednom danu pogodilo više od 600 požara, a pripadnici Helikopterske jedinice MUP-a neprekidno su dejstvovali iz vazduha kako bi pomogli vatrogascima na terenu.

(BLIC)