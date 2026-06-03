Šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji, rukovodilac Operativnog tima za pristupanje EU i glavni pregovarač ambasador Danijel Apostolović razgovarao je danas sa predsednicima svih pregovaračkih grupa i njihovim saradnicima i tom prilikom je, na osnovu priloga koje su dostavile sve institucije, ocenio da rezultati moraju da budu bolji.

Na sastanku se razgovaralo o ispunjavanju preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. godinu, kao i horizontalnim pitanjima od značaja za proces pregovora, saopštio je Operativni tim.

Takođe, Apostolović je informisan i o konkretnim aktivnostima koje su sprovedene ili se očekuje da budu sprovedene do kraja avgusta, odnosno krajnjeg roka za izveštavanje Evropske komisije o ostvarenom napretku tokom izveštajnog perioda.

Apostolović je naglasio da će se dalji rad na preporukama nastaviti i nakon ovog roka, posebno uzimajući u obzir da se neke od njih ponavljaju u prethodnih nekoliko izveštaja EK.

On je najavio da će se analizi novog izveštaja EK, koji se očekuje na jesen, pristupiti odmah po njegovom objavljivanju i istakao je da analiza mora da bude detaljna, jasna i da predstavi objektivno stanje stvari i ambiciozne, ali ostvarive rokove za ispunjavanje preporuka.

Svi učesnici su dali presek stanja u svojim oblastima, izdvajajući aktivnosti za koje veruju da će biti prepoznate kao dobri rezultati u novom izveštaju, ali i one za koje je i dalje potrebno uložiti dodatne napore ili prevazići određene izazove, navodi se u saopštenju, a prenosi Tanjug.