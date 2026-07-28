Prema analizi sajta Severe Weather Europe (SWE), iznad zapadne i centralne Evrope formiraće se snažan sistem visokog vazdušnog pritiska poznat kao Omega blok.

Reč je o atmosferskoj situaciji u kojoj se snažan anticiklon nalazi između dva sistema niskog pritiska, zbog čega se vremenske prilike gotovo ne menjaju danima. Upravo zato dolazi do dugotrajnih vrućina.

Istovremeno se formira i toplotna kupola, koja zarobljava vreo vazduh iznad velikog dela kontinenta i sprečava njegovo rashlađivanje.

Saharski vazduh stiže ka Balkanu

Meteorolozi navode da će prvi na udaru biti Španija i Francuska, gde bi temperature mogle da dostignu između 42 i 46 stepeni.

Kako se sistem bude pomerao ka jugoistoku Evrope, vreo vazduh iz Sahare zahvatiće Italiju, Panonsku niziju i Balkan.

Među područjima koja bi mogla da osete najveći udar nalaze se:

severni i centralni delovi Srbije,

istočna Hrvatska,

sever Bosne i Hercegovine,

Mađarska,

zapadna Rumunija.

U pojedinim delovima regiona očekuju se temperature oko 40 stepeni tokom više uzastopnih dana.

Tropske noći i povećan rizik od požara

Pored ekstremno toplih dana, meteorolozi upozoravaju i na tropske noći, kada temperatura neće padati ispod 24 stepena.

Takvi uslovi otežavaju organizmu da se rashladi, zbog čega su posebno ugroženi stariji građani, hronični bolesnici i mala deca.

Istovremeno, veoma niska vlažnost vazduha i dugotrajna suša značajno povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja šumskih požara.

RHMZ: Iz dana u dan sve toplije

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbiju očekuje postepeni rast temperature.

Sreda: pretežno sunčano, od 31 do 35°C .

pretežno sunčano, od . Četvrtak: još toplije, maksimalno 33 do 36°C .

još toplije, maksimalno . Petak: od 35 do 38°C , uz crveni meteoalarm zbog visokih temperatura.

od , uz zbog visokih temperatura. Subota: najkritičniji dan, lokalno i do 40°C .

najkritičniji dan, lokalno i do . Od nedelje do narednog četvrtka: bez značajnijeg osveženja, temperature uglavnom između 35 i 38°C, lokalno oko 40°C.

Meteorolozi savetuju građanima da u najtoplijem delu dana izbegavaju boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i prate upozorenja nadležnih službi.