Prema analizi sajta Severe Weather Europe (SWE), iznad zapadne i centralne Evrope formiraće se snažan sistem visokog vazdušnog pritiska poznat kao Omega blok.
Reč je o atmosferskoj situaciji u kojoj se snažan anticiklon nalazi između dva sistema niskog pritiska, zbog čega se vremenske prilike gotovo ne menjaju danima. Upravo zato dolazi do dugotrajnih vrućina.
Istovremeno se formira i toplotna kupola, koja zarobljava vreo vazduh iznad velikog dela kontinenta i sprečava njegovo rashlađivanje.
Saharski vazduh stiže ka Balkanu
Meteorolozi navode da će prvi na udaru biti Španija i Francuska, gde bi temperature mogle da dostignu između 42 i 46 stepeni.
Kako se sistem bude pomerao ka jugoistoku Evrope, vreo vazduh iz Sahare zahvatiće Italiju, Panonsku niziju i Balkan.
Među područjima koja bi mogla da osete najveći udar nalaze se:
- severni i centralni delovi Srbije,
- istočna Hrvatska,
- sever Bosne i Hercegovine,
- Mađarska,
- zapadna Rumunija.
U pojedinim delovima regiona očekuju se temperature oko 40 stepeni tokom više uzastopnih dana.
Tropske noći i povećan rizik od požara
Pored ekstremno toplih dana, meteorolozi upozoravaju i na tropske noći, kada temperatura neće padati ispod 24 stepena.
Takvi uslovi otežavaju organizmu da se rashladi, zbog čega su posebno ugroženi stariji građani, hronični bolesnici i mala deca.
Istovremeno, veoma niska vlažnost vazduha i dugotrajna suša značajno povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja šumskih požara.
RHMZ: Iz dana u dan sve toplije
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbiju očekuje postepeni rast temperature.
- Sreda: pretežno sunčano, od 31 do 35°C.
- Četvrtak: još toplije, maksimalno 33 do 36°C.
- Petak: od 35 do 38°C, uz crveni meteoalarm zbog visokih temperatura.
- Subota: najkritičniji dan, lokalno i do 40°C.
- Od nedelje do narednog četvrtka: bez značajnijeg osveženja, temperature uglavnom između 35 i 38°C, lokalno oko 40°C.
Meteorolozi savetuju građanima da u najtoplijem delu dana izbegavaju boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i prate upozorenja nadležnih službi.
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