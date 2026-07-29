Aleksandar Jovanović Ćuta udario je juče na Jasminu Paunović, drugu osobu sa lažne studentske liste i rekao da je "dno ljudske bede"

Ćuta je u Skupštini juče rekao:

"Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićkom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede!"

Podsetimo, Jasmina Paunović priznala je da je na tzv. studentskoj listi. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.