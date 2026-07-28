Kancelarija za KiM saopštila je da je sinoć u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina od kojih su dvojica zadržana u pritvoru, ističući da režim Aljbina Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima i njihovog zastrašivanja, kako nasilnim akcijama tako i arbitrarnim hapšenjima domaćina koji godinama mirno žive na svom kućnom pragu. Predstavnici Kancelarije za KiM na terenu su u kontaktu sa porodicama uhapšenih. "Pripadnici Kurtijeve kosovske policije sproveli su juče još jednu akciju represije u opštini Zubin Potok, privođenjem petoro Srba iz ove opštine na informativni razgovor u Prištinu.

Nakon iskaza koji je trajao do kasno u noć, troje privedenih iz sela Crepulja je pušteno na slobodu, dok se u pritvoru nalaze Srbin M. J. iz sela Donji Jasenovik i M. B. iz sela Kaludra zbog navodnog ratnog zločina. Naši predstavnici na terenu su u kontaktu sa njihovim porodicama", navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM. Kako se ukazuje, reč je o novom pritisku režima u Prištini na Srbe u opštini Zubin Potok, koji je usledio nakon bespravnog i protivpravnog rušenja vikendica Srba na jezeru Gazivode. "Kurtijev režim nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima i njihovog zastrašivanja, kako nasilnim akcijama tako i arbitrarnim hapšenjima domaćina koji godinama mirno žive na svom kućnom pragu", naglasili su iz Kacelarije za KiM. Ukazuju da takve neosnovane akcije dodatno unose nemir u srpske sredine i stvaraju osećaj nesigurnosti i straha kod srpskog naroda.

"To i jeste cilj režima u Prištini koji nema politički legitimitet i svoju poziciju pokušava da izgradi ugnjetavanjem srpskog naroda", navodi se u saopštenju. Pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili su u Zubinom Potoku dve osobe pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM 1999. godine. Tzv. kosovska policija saopštila je da se oni sumnjiče da su na području Zubinog Potoka, u aprilu 1999. godine, učestvovali u ubistvu 23 civila.