OVAN

POSAO: Posao je u zastoju. Očekuju vas problemi na polju komunikacije. Neki dogovori će biti otkazani, a neki se neće završiti u vašu korist. Prilično ste zabrinuti zbog posla.

LJUBAV: Bračni partner je osoba na koju se u potpunosti oslanjate. Svoju ljubav dokazuje konkretnom pomoći. Ne samo da vas podržava emotivno, nego i materijalno.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije dobro ni u fizičkom ni u psihološkom smislu. U prvom slučaju imunitet vam je jako slab, a u drugom slučaju ste neraspoloženi i skloni depresiji.

BIK

POSAO: Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Vaši poslovni planovi su detaljni, a njihova realizacija teče po planu. Imate jasan cilj koji želite da postignete i u tome uspevate.

LJUBAV: Odnos sa emotivnim partnerom je totalno nezadovoljavajući. Problemi su prisutni u sferi komunikacije. Imate utisak da nemate šta više da mu kažete, kao i on vama.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno. Vi imate maksimalno odgovoran odnos prema zdravlju i radite sve što je u vašom moći i da ga održite. Napori daju odlične rezultate.

BLIZANCI

POSAO: Posao se razvija upravo onako kako želite. Jako ste racionalni, energični, nezaustavivi. Vaše zalaganje i rezultati su primećeni i nadređena osoba vas hvali.

LJUBAV: Emotivna veza se normalno razvija. Partner ima neke svoje probleme koji su nevezani za vezu i ne utiču na nju. Maksimalno se posvećujete jedno drugome.

ZDRAVLJE: Urogenitialni sistem je osetljiv, kao i bubrezi. U slučaju da vas zanima dobijanje potomstva, a muškog ste pola, neophodno je da odete na pregled i proverite da li je sve u redu.

RAK

POSAO: Totalno ste demotivisani situacijom na poslu. Više vam ne pada na pamet da pokušavate da pokrenete ovu oblast jer ste sigurni da rezultata neće biti.

LJUBAV: Prilično ste zabrinuti zbog odnosa sa bračnim partnerom. Imate utisak da je zainteresovan za razvod, ali da ne sme prvi da to spomene nego čeka vašu inicijativu.

ZDRAVLJE: Prilično ste osetljivi, a pritom ne brinete o zdravlju. Kosti su prilično osetljive, tako da su mogući bolovi i problemi sa reumom. Sem toga, skloni ste povredama i prelomima.

LAV

POSAO: Prilično ste demoralisani. Na poslu ima jako puno problema. Iako ste uporni i ulažete maksimum svoje energije u posao ne uspevate da prevaziđete probleme.

LJUBAV: Raspoloženje bračnog partnera je prilično loše i nema potrebu za komunikacijom. Smatrate da je u pitanju faza prolaznog tipa i da će on uskoro da se vrati u normalu.

ZDRAVLJE: Disajni organi su prilično osetljivi. Problemi nastali u ovom periodu imaju potencijal da traju duži vremenski period. Potrebno je da što pre ojačate imunitet.

DEVICA

POSAO: Očekuje vas priliv finansija koji vam popravlja raspoloženje. Što se tiče saradnje sa inostranim partnerima odlična se razvija i time ste u potpunosti zadovoljni.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije najbolji. Dok je nekada dobra komunikacija bila ono što vas je privlačilo njemu sada komunikacije uopšte nema čime ste razočarani.

ZDRAVLJE: Imunitet je prilično loš, a sem toga skloni ste i hroničnim problemima. Mogući su problemi sa pritiskom u smislu da može da varira i da vam zbog toga bude loše.

VAGA

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Obaveza ima u optimalnoj količini: dovoljno da možete da zaradite i kvalitetno odradite obaveze, ali ne u meri da ste pod stresom.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je stabilan. Bračni partner ima probleme na poslu zbog kojih je zabrinut. Pokušavate da ga opustite, ulijete samopouzdanje i oraspoložite.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vaš organizam je snažan, a vi dodatno vodite računa o njemu. Skloni ste da koristite različite biljke u cilju prevencije od bolesti.

ŠKORPIJA

POSAO: Frustirani ste zbog poslovne situacije. U toku je nepovoljan period prepun teškoća koje ne uspevate da prevaziđete. Počinjete da sumnjate u svoje sposobnosti.

LJUBAV: Postoji osoba koja vam je stalno u mislima. Problem je što još uvek nemate komunikaciju sa njom i strpljivo čekate pravi trenutak da je pokrenete.

ZDRAVLJE: Neophodno je da konačno počnete da vodite računa o zdravlju. Glava je izuzetno osetljiva pa su mogući problemi sa sinusima, glavobolja, temperatura itd.

STRELAC

POSAO: Maksimalno ste fokusirani na poslovne obaveze. Ideje su vam pragmatične, utilitarne i šta god vam padne na pamet to u vrlo kratkom vremenskom roku realizujete.

LJUBAV: Odnos sa parterkom se odlično razvija. Ono što vam se jako dopada je emotivna stabilnost druge strane. Imate osećaj da sa njom možete da ostvarite vezu na duge staze.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Problem je što je imunitet oslabljen. Za vas je najbolje da pod hitno krenete da podižete imunitet, jer su mogući problemi sa disajnim organima.

JARAC

POSAO: Prilično ste nervozni zbog poslovno-finansijske situacije. Poslovnih obaveza je sve manje i manje što direktno utiče na ograničenje finansijske moći. Zabrinuti ste za budućnost.

LJUBAV: U braku ste forme radi. Emocije su odavno nestale. Još uvek niste spremni da otvoreno porazgovarate sa partnerkom o razvodu. Svesni ste da ona želi da brak opstane.

ZDRAVLJE: Imunitet je prilično slab, a vi imate prilično neodgovoran stav prema sopstvenom zdravlju. Disajni organi su osetljivi. Najbolje da preduzmete preventivne mere.

VODOLIJA

POSAO: Razmišljate o nekim poslovnim idejama iz prošlosti. Dolazite na ideju da ih malo modifikujete, osavremenite i da proverite da li mogu da daju adekvatne rezultate.

LJUBAV: Nema novih dešavanja u emotivnoj sferi. Prilično ste negativni i plašite se da nećete biti u prilici da nađete partnera, a u isto vreme niti se družite niti izlazite.

ZDRAVLJE: Raspoloženje vam je u padu. U psihološkom smislu ste posustali, negativno razmišljate. Što se fizičkog zdravlja tiče skloni ste hroničnim problemima.

RIBE

POSAO: Prilično ste zainteresovani za saradnju sa inostranim parnerima. Svu svoju energiju usmeravate u tom smeru. Imate odličnu komunikaciju i optimista ste po pitanju saradnje.

LJUBAV: Brak je u ozbiljnoj krizi. Niste zadovoljni odnosom sa bračnim partnerom. On je distanciran, nezainteresovan za komunikaciju, ne obraća pažnju na vas.

ZDRAVLJE: Obraćate maksimalnu pažnju na svoje zdravlje. Koristite suplemente u cilju jačanja imuniteta, dovoljno ste odmarate i ono što je bitno imate pozitivan stav.