Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.

"Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić će pokrenuti zvaničnu inicijativu prema Skupštini Opštine Nikšić, kojom će naša tri odbornika tražiti da naša opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju tzv. države Kosovo na teritoriji Nikšića", saopšteno je iz DNP-a.

Ističu da je „Nikšić kroz čitavu istoriju bio i ostao bastion slobode i srpstva, nepokolebljivi čuvar svetosavskog indentiteta, srpskog jezika i pravoslavne vere“.

"Naš grad je uvek prvi ustajao kada je trebalo braniti čast i dostojanstvo naroda, dajući nemerljiv doprinos očuvanju naše tradicije i istorijskog pamćenja. Odluka o priznanju lažne države Kosovo, doneta protivno volji ubedljive većine građana Crne Gore, predstavlja jednu od najvećih istorijskih i moralnih mrlja na licu naše države. Ta odluka nikad nije imala utemeljenje u narodnoj volji, a posebno ne u volji građana slobodarskog Nikšića", navode iz OO DNP NIkšić.

Poručuju da su „Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije i duhovna kolevka našeg naroda“.

Pozvali su „sve odbornike i političke subjekte u SO Nikšić, koji drže do volje građana i istorijske istine, da podrže ovu inicijativu i pokažu da je Nikšić bio i ostao nerazdvojni deo srpskog duhovnog i kulturnog prostora“.

"Kao potomci onih koji su Nikšić izgrađivali na temeljima slobode i neraskidivog bratstva, imamo moralnu i istorijsku obavezu da skinemo sa našeg grada teret saučesništva u otimanju svete srpske zemlje", navodi se u saopštenju, prenosi Tanjug.