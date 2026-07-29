Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je komentarisala Jasminu Paunović, drugu na, kako navodi, lažnoj studentskoj listi.

Brnabićeva je u objavi ocenila da više nema dileme kakvu politiku i koje vrednosti predstavlja ta lista, ističući da je Paunović jedna od njenih najistaknutijih predstavnica.

- Više ne može da se priča da ne znamo koja je politika ili koje su vrednosti koje predstavlja "studentska" lista. Jasmina Paunović je lice, ili jedno od udarnih lica te liste. Od nje se nije ogradio ni Evropski pokret u Srbiji. Ona je i dalje njihov "doprinos godine Evropi". Od nje se nije ogradila ni CRTA. Jasmina Paunović je i dalje njihov "hrabri glas". Od nje i njenih stavova se nisu ogradili ni tzv. "studenti u blokadi". Najbednije vređanje porodica i napadi na roditelje, pa i decu, onih koje smatrate političkim neistomišljenicima, ksenofobija, rasizam, mizoginija, antisemitizam, svaka vrsta bolesne mržnje, pre svega prema starijima (penzionerima), teorije zavere - to vam je politika, i to su vrednosti "studentske" liste.

Podsetimo, Jasmina Paunović priznala je da je na tzv. studentskoj listi. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.