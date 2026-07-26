Direktor Kancelarije za Kosovo i MetohijuM Petar Petković izjavio je da je danas tokom obeležavanja slave manastira Svetih Arhangela u Prizrenu na delu bila nova represija premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, dodajući da su pripadnici Kurtijeve policije pretresanjem vernika želeli da isprovociraju novi Gazimestan. "Pretresali su čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku branili da obavljaju svoj posao. Nova Kurtijeva represija na delu", upozorio je Petković na mreži X.

On je dodao da će o najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava Srba od strane Prištine obavestiti sve međunarodne predstavnike. Istakao je da je srpski narod svojim nezapamćenim brojem, sabornošću i mirnim i dostojanstvenim obeležavanjem slave, poslao najsnažniji odgovor - da su sloga i vera jači od svakog terora.

U manastiru Svetih arhangela kod Prizrena danas je u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji i rezanjem slavskog kolača obeležena slava - Sveti Arhangel Gavrilo, a takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vernike.