Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić izjavio je danas da su ga pripadnici takozvane kosovske policije više od šest sati zadržavali na administrativnim prelazima Merdare i Jarinje, gde je, kako je rekao, bio detaljno pretresen pre ulaska na AP Kosovo i Metohiju. Milić je za Srnu rekao da su privremene prištinske institucije učinile sve kako bi sprečile njegov ulazak na Kosovo i Metohiju, ali da je uprkos tome prisustvovao slavi Manastira Svetih arhangela kod Prizrena.

"Na Merdaru su me zadržali zbog navodnih problema sa dokumentacijom, a potom i na Jarinju, ali odustajanje nije bilo opcija. Nismo im pružili to zadovoljstvo da se zbog maltretiranja vratimo", rekao je Milić. On je ocenio da svetovni i duhovni identitet jednog naroda ne može da se izbriše, navodeći da je prisustvo velikog broja vernika u porti Manastira Svetih arhangela poslalo poruku da se Kosovo i Metohija, kako je rekao, "brane ljubavlju, verom, dostojanstvom i upornošću".

Svetu arhijerejsku liturgiju u Manastiru Svetih arhangela služio je mitropolit raško-prizrenski Teodosije, koji je pozvao vernike na mir i dostojanstvo, imajući u vidu pojačano prisustvo pripadnika takozvane kosovske policije oko manastirskog kompleksa.