Upravo zbog toga mnogi stranci koji je posete ističu da su ih najviše osvojili srdačnost domaćina, dobra hrana, muzika i posebna atmosfera koja se retko gde može doživeti.

Među njima je i Junus Emre Dogan, poznatiji na društvenim mrežama kao "Turčin u Srbiji". Ovaj mladić već godinama privlači pažnju javnosti, pre svega zbog ljubavne priče sa suprugom Milenom, ali i zbog iskrene želje da upozna i prihvati srpsku kulturu, običaje i način života.

Snimak sa veselja postao viralan

Junus je nedavno prisustvovao jednom porodičnom veselju, a trenutak koji je podelio na društvenim mrežama ubrzo je privukao ogromnu pažnju.

Na snimku se vidi kako sa osmehom peva poznatu pesmu Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode", dok u jednom trenutku podiže tri prsta. Ovaj gest izazvao je brojne reakcije njegovih pratilaca, koji su ga zasuli pozitivnim komentarima.

Mnogi su istakli da im je drago što neko ko nije rođen u Srbiji pokazuje poštovanje prema zemlji u kojoj živi i njenim običajima.

Komentari puni podrške

Ispod objavljenog snimka nizali su se komentari oduševljenih korisnika društvenih mreža.

"Bravo zete, legendo!", napisao je jedan pratilac.

"Ti si pravi zet, nećemo te menjati!", dodao je drugi.

Bilo je i poruka koje su isticale da ljubav i međusobno poštovanje brišu granice među ljudima i narodima.

Junus Emre Dogan i ranije je pokazivao koliko uživa u životu u Srbiji, a svojim objavama često promoviše domaće običaje, hranu i tradiciju. Upravo zbog toga stekao je veliki broj pratilaca koji sa simpatijama prate njegov život i doživljaje.

Njegov najnoviji snimak još jednom je pokazao da iskreno poštovanje tuđe kulture i običaja lako pronalazi put do ljudi, bez obzira na to odakle dolaze.