Hamiti je na Fejsbuku napisao da je Kurti nastavio da dobija podršku birača čak i nakon što je blokirao ustavno funkcionisanje glavnih institucija, tzv. Skupštine i Vlade Kosova u 2025. i 2026. godini.

"Poslanik Aljbin Kurti je i premijer Kosova u tehničkom mandatu, iako naš Ustav ne dozvoljava poslaniku da obavlja izvršnu funkciju u državi. Poslanica Aljbulena Hadžiju je vršilac dužnosti predsednika, a takođe je i predsednica Skupštine Kosova. Oboje su iz Samoopredeljenja. Ovo je nova normalnost na Kosovu", naveo je Hamiti.