Blokader Radomir Lazović juče je iz Skupštine poručio da za njega Kosovo nije Srbija - već "zemlja regiona"!

Pokušavajući da napadne ministarku Snežanu Paunović, blokader Radomir Lazović je otkrio njihovu politiku prema južnoj srpskoj pokrajini - Kosovu i Metohiji:

"Snežana Paunović se dosetila kako će da rešava pitanja po REGIONU, tako što će da rasljeva narode!"

Tu sramnu scenu koja otkriva šta bi se tačno desilo kada bi se ova blokaderska skupia išta pitala pogledajte u snimku ispod:

Radomir Lazović je u jednom od ranijih gostovanja potvrdio upravo to da su on i njegovi partneri, sadašnji i budući, spremni da razgovaraju o priznanju nezavisnost lažne države Kosovo!