Abdidžiku je, posle sastanka predsedništva DSK, treće stranke po broju poslanika, rekao da će u subotu biti održan generalni savet DSK, kako bi bila formalizovana sva pitanja vezana za nastup na izborima.

Dodao je da ovaj dogovor treba da prihvati i Osmani.

"Dajte mi još nekoliko dana da završim razgovore sa gospođom Osmani, da bismo završili formalnim glasanjem na sastanku generalnog saveta", rekao je Abdidžiku, prenosi Ekonomija onlajn.

Abdidžiku je negirao da je Osmani imala bilo kakve uslove, dodajući da je reč o odnosu zasnovanom na poverenju.

Vanredni izbori za skupštinu u Prištini biće održani 7. juna pošto dosadašnji saziv skupštine nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud.

Mandat Osmani istekao je 4. aprila, a dogovor o izboru predsednika nije postignut, pa poslanici opozicionih stranka nisu podržali ni jednog od četiri kandidata koje je predložilo Samoopredeljenje.

V.d. predsednika privremenih institucija trenutno je Aljbuljena Hadžiju, predsednica skupštine privremenih institucija.

Izbori 7. juna biće treći izbori za skupštinu privremenih institucija za poslednjih 16 meseci, a ako se računaju i lokalni izbori biće to peti izborni poces na KiM za poslednjih 16 meseci.