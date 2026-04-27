Prema presudi ustavnog suda, ako predsednik privremenih institucija ne bude izabran do 28. aprila, skupština se automatski raspušta, a vanredni izbori moraju biti održani u roku od 45 dana.

Pokret Samoopredeljenje, koji ima najviše poslanika u skupštini, ali nedovoljno da samostalno izabere predsednika, u subotu je ponudio dvema najvećim opozicionim strankama - Demokratskoj partiji Kosova (DPK) i Demokratskom savezu Kosova (DSK) da predlože tri nestranačka kandidata za predsednika.

DPK, druga stranka po broju poslanika, je odbila ponudu, a predsednik te stranke Bedri Hamza nazvao je predlog "manevrom" i ponovio da je pitanje izbora predsednika za DPK "zatvoreno".

Predsednik DSK Ljumir Abdidžiku odgovorio je da ta stranka može da predloži doskorašnju predsednicu Vjosu Osmani ako Samoopredeljenje obezbedi 66 glasova za nju.

Samoopredeljenje nije odgovorilo na ovaj kontrapredlog DSK, ali je poznato da Samoopredeljenje smatra da Osmani ne ispunjava kriterijume koje je ta stranka iznela kada je tražila nestranačke kandidate.

Šefica parlamentarne grupe Samoopredeljenja Arberije Nagavci izjavila je u nedelju da još nisu dobili predloge opozicionih stranaka i ponovo ih pozvala da predlože kandidate.

Funkciju predsednika privremenih prištinskih institucija trenutno obavlja predsednica skupštine Aljbuljena Hadžiju, pošto je mandat Vjosi Osmani istekao 4. aprila, a parlament nije izabarao novog predsednika.

Na sednici skupštine 5. marta Samoopredeljenje je predložilo dva kandidata - Gljauka Konjufcu i Fatmire Kolčaku, ali glasanje nije održano jer nije bilo prisutno 80 poslanika.

Osmani je 6. marta potpisala dekret o raspuštanju skupštine, ali ga je Samoopredeljenje osporilo pred ustavnim sudom, koji je presudio da dekret nema pravno dejstvo i dao poslanicima rok do 28. aprila da izaberu predsednika.

Za izbor predsednika privremenih institucija potrebno je u prva dva kruga glasanja dve trećine glasova od 120 poslanika, a 61 glas u trećem krugu, ali je za održavanje sednice neophodan kvorum od najmanje 80 poslanika.

Samoopredeljenje nema dovoljno glasova da samostalno izabere predsednika privremenih institucija, pošto je na vanrednim izborima 28. decembra prošle godine osvojilo 57 mandata, DPK ima 22, DSK 15 mandata, a Alijansa za budućnost Kosova šest mandata.

Novi izbori za skupštinu privremenih institucija bili bi treći za 16 meseci, pošto su redovni izbori održani u februaru 2025, a vanredni u decembru 2025. godine.

