Miroslav Gudžić iz Dobrotina kod Lipljana u AP Kosovo i Metohija pretučen je danas u mestu Donja Gušterica i hospitalizovan u Kliničko-bolničkom centru Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, a u pokušaju da ga zaštiti povrede je zadobila i radnica ove ustanove koja je takođe hospitalizovana. Gudžić, čije je stanje stabilno, ispričao je da je fizičkom napadu nepoznatih napadača na njega prethodio incident u saobraćaju kada je nešto posle 11 časova krenuo iz Dobrotina ka Donjoj Gušterici. "Kod dobrotinskog groblja jedan auto bele boje, registarske tablice 01, mislim da je golf petica, krenuo je u preticanje više vozila. Ja sam njemu ablendovao, kako bih ga obavestio da ćemo da se sudarimo. Ja sam stao, on je prošao pored mene. Ja sam nastavio put Gušterice i tamo kod raskrsnice u blizini marketa tu me je udario auto sa zadnje desne strane bočno", istakao je Gudžić. Dodao je da je, nakon što se zaustavio da vidi kolika je materijalna šteta na automobilu, video troje mladih Albanaca koji su, prema njegovim rečima, nešto dobacivali, ali da nije čuo šta i nije ih prepoznao.

"U tom trenutku želeo sam da nastavim put, da izbegnem celu situaciju. Krenuo sam kolima ispred i auto sa kojim sam se susreo kod dobrotinskog groblja mi je preprečio put. Nekako sam uspeo da izbegnem tu blokadu i krenuo sam ulicom prema Domu zdravlja, nadajući se da će da odustanu od njihove namere. Oni su nastavili da me prate. Mislim da su bila tri vozila", ispričao je Gudžić. Gudžić je nakon toga, videvši da napadači žele sukob pokušao da uđe u dom zdravlja u Donjoj Gušterici, u nadi da će, kako je istakao, izbeći incident. "Izleteo sam iz auta i ušao sam u kancelariju, negde da se sklonim. Oni su, njih petorica ili šestorica krenuli za mnom. Uleteli su za mnom u kancelariju i tu su počeli da me udaraju, da me vuku, da me izvuku iz kancelarije. Tu je bila jedna radnica ili medicinska sestra koja je pokušala da me odbrani, nju su napali. Možete zamisliti, žena pokušala da mene odbrani. I onda su me izvukli napolje i nastavili da me tuku", kazao je Gudžić. Naglasio je da ne zna, ko ga je i zašto napao, da nikog nije provocirao i istakao da je jedini motiv to što je Srbin i što vozi auto sa niškim registarskim tablicama. Gudžić je rekao da je od radnika doma zdravlja zatražio da pozovu policiju, što su oni i učinili. "Policija je bila ovde, dao sam izjavu, dao sam izjavu šta je bilo. To je to, slučaj je otvoren i rekli su mi da se posle hospitalizacije javim da dam izjavu u policijskoj stanici u Gračanici", kazao je on. Gudžić tvrdi da su mu sve vreme pretili i psovali "srpsku majku".

"Psovali su mi srpsku majku, pretili su mi da će da me pronađu bilo gde i psovali su me. Psovali su me svo vreme, pretili su. Urlikali su i ja nikad u životu nisam video toliko mržnje i toliko krvoločnosti u očima ljudi", ispričao je Gudžić.

Direktor Kliničko - bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, Bratislav Lazić potvrdio je da su dve osobe nešto posle 12.00 časova hospitalizovane u ovoj ustanovi i istakao da je njihovo stanje stabilno.

"Dvoje povređenih je danas primljeno na hiruršku kliniku Kliničko-bolničkog centra Priština-Gračanica, sa povredama zadobijenim u tuči po njihovom navodu. Dovedeni su sanitetskim vozilom, pacijenti su primljeni kod nas na kliniku i u procesu su obrade i dalje dijagnostike. Trenutno njihovo zdravstveno stanje je stabilno, ali o nekim dodatnim detaljima i o proceni težine povreda možemo se izjasniti tek nakon završetka kompletne dijagnostike", rekao je Lazić.