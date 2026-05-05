Dobra vest je da to ne znači automatski i gubitak prava na penziju. Postoje načini da se staž naknadno utvrdi, ali postupak zahteva strpljenje i dobru pripremu.

Gde prvo proveriti podatke

Pre nego što krenete u dokazivanje, važno je proveriti šta je već evidentirano u PIO fond Srbije. U njihovoj bazi često postoje podaci koje građani nemaju u ličnoj arhivi, posebno za novije periode.

Ako deo staža nedostaje, sledeći korak je potraga za dokumentacijom u arhivama. Mnoge firme koje više ne postoje predale su svoju dokumentaciju državnim ili lokalnim arhivima, gde se mogu pronaći podaci o zaposlenju, platama i uplatama doprinosa.

Koji dokazi mogu da pomognu

Kada nemate klasične papire, zakon dozvoljava korišćenje različitih alternativnih dokaza. To mogu biti:

stari ugovori o radu ili rešenja o zaposlenju

platne liste ili potvrde o zaradi

zdravstvene knjižice sa evidentiranim uplatama

evidencije iz sindikata ili drugih institucija

Čak i delimična dokumentacija može biti korisna, jer pomaže da se rekonstruiše radni odnos.

Svedoci kao dokaz

U slučajevima kada ne postoje nikakvi pisani tragovi, moguće je koristiti svedočenja. Najčešće se angažuju bivše kolege ili nadređeni koji mogu potvrditi da ste radili u određenom periodu.

Važno je da svedoci imaju neposredna saznanja o vašem radu i da su spremni da to potvrde pred nadležnim organima ili sudom. Njihova izjava sama po sebi nije uvek dovoljna, ali može biti ključni deo ukupnog dokaznog postupka.

Kada je potreban sud

Ako administrativni put ne daje rezultate, sledeća opcija je pokretanje sudskog postupka za utvrđivanje staža. U tom slučaju sud razmatra sve dostupne dokaze – dokumenta, svedočenja i druge okolnosti.

Sudska odluka može poslužiti kao osnov da PIO fond Srbije prizna sporni period kao radni staž. Ovaj proces može potrajati, ali je često jedini način da se prava ostvare kada dokumentacija ne postoji.

Na šta obratiti pažnju

Važno je reagovati na vreme. Što je period koji dokazujete stariji, to je teže doći do dokaza i svedoka. Takođe, preporučuje se da sačuvate sve što imate – čak i dokumenta koja deluju nevažno.