Slučaj Račak i danas izaziva duboke polemike, a jedno od najkontroverznijih svedočenja iznetih tokom suđenja Slobodanu Miloševiću u Hagu i dalje izaziva pažnju javnosti.

Svedok optužbe Biljal Avdiju izneo je pred sudom potresne tvrdnje, navodeći da je video kako je jednom od stradalih, Avdiji, navodno izvađeno srce. Ovaj iskaz izazvao je burne reakcije u sudnici, jer je bio u suprotnosti sa dostupnim forenzičkim nalazima.

Sukob iskaza i dokaza

Tokom unakrsnog ispitivanja, Milošević je osporio verodostojnost svedokove priče, ukazujući na izveštaje koji ne potvrđuju takve tvrdnje.

„Da li znate da svi izveštaji govore da nijedno telo nije bilo unakaženo?“ upitao je Milošević, dovodeći u pitanje istinitost iskaza.

Svedok je, međutim, ostao pri svojoj verziji događaja, iako je u jednom trenutku promenio deo izjave, tvrdeći da je video ranu od noža, ali ne i same detalje koje je prethodno opisao.

Šta kaže forenzika

Prema izveštajima finskih medicinskih stručnjaka, koji su vršili obdukcije, nije utvrđeno postojanje sakaćenja tela niti tragova koji bi potvrdili ovakve navode.

Nalazi su, kako se navodi, ukazivali na to da nema dokaza o pogubljenju ili ekstremnom nasilju kakvo je opisano u pojedinim svedočenjima.

Događaj koji je promenio tok istorije

Sukob u selu Račak dogodio se u januaru 1999. godine, kada su se sukobile snage bezbednosti tadašnje SRJ i pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova.

Verifikaciona misija OEBS-a, predvođena Vilijamom Vokerom, ocenila je događaj kao masakr nad civilima, što je imalo snažan međunarodni odjek i uticalo na dalje političke i vojne odluke.

Kontroverze koje traju

Slučaj Račak bio je deo optužnica protiv više zvaničnika SRJ, uključujući i Slobodana Miloševića, ali je taj deo optužbe kasnije povučen.

I danas, više od dve decenije kasnije, ovaj događaj ostaje predmet različitih interpretacija, spornih svedočenja i suprotstavljenih narativa.