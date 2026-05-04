Miroslava Gudžića iz Dobrotina pretukla je danas grupa nepoznatih napadača u Donjoj Gušterici, nakon čega je završio u Kliničko-bolničkom centru Priština sa privremenim sedištem u Gračanici. Kako je ispričao, u pokušaju da izbegne incident, sklonio se u prostoriju Doma zdravlja u Donjoj Gušterici. Kako tvrdi, grupa Albanaca tada je ušla i nastavila da ga tuče, a tom prilikom povrede je zadobila i radnica te zdravstvene ustanove, koja je pokušala da ga odbrani i koja je takođe hospitalizovana.

Gudžić tvrdi da je do incidenta došlo nakon što je na putu Dobrotin-Gušterica automobil marke golf preticao kolonu vozila i skoro ga udario.

„Danas u prepodnevnim časovima, oko 11 sati krenuo sam iz Dobrotina ka Gušterici, kod dobrotinskog groblja jedan auto bele boje, registarske tablice 01, mislim da je golf petica, krenuo je u preticanje više vozila. Ja sam mu ablendovao kako bih ga obavestio da ćemo da se sudarimo. Ja sam stao, on je prošao pored mene. Nastavio sam put Gušterice i kod raskrsnice, u blizini marketa Premija, neko je moj auto udario sa zadnje desne strane. Zastao sam da vidim ko je to i video sam troje mladih Albanaca. Nešto su dobacivali iz auta, nisam znao ko su“, rekao je Gudžić.

Nakon toga, dodaje pretučeni, pridružio im se i auto koji je sreo na putu, a kako ističe, bili su uporni u nameri da ga zaustave.

„U tom trenutku želeo sam da nastavim put, da izbegnem celu situaciju. Krenuo sam dalje i auto s kojim sam se susreo kod dobrotinskog groblja mi je preprečio put. Nekako sam uspeo da izbegnem tu blokadu i krenuo sam u ulicu prema Domu zdravlja, u nadi da će oni da odustanu od njihove namere. Nastavili su da me prate. Mislim da su bila tri vozila, ne sećam se, u jednom trenutku na retrovizoru video sam tri vozila. Prvi je bio opel korsa, zatim golf bele boje i golf crne boje“ izjavio je on.

Objasnio je da se u prostorima Doma zdravlja u Donjoj Gušterici pokušao da se skloni, ali da su oni upali, počeli da ga tuku, i izvukli napolje. U pokušaju da ga odbrani, telesne povrede zadobila je i zaposlena u toj instituciji.

„Video sam da žele sukob, pokušao sam da skrenem u dvorište Doma zdravlja Donja Gušterica, ponovo su mi preprečili put, otišao sam nekako do Upravne zgrade, izleteo sam iz auta i ušao u kancelariju, negde da se sklonim. Oni su, njih petorica ili šestorica, krenuli za mnom. Uleteli su za mnom u kancelariju i tu su počeli da me udaraju, da me vuku, da me izvuku iz kancelarije. Tu je bila jedna radnica ili medicinska sestra koja je pokušala da me odbrani, i nju su napali. Možete zamisliti, žena je samo pokušala da me odbrani. Onda su me izvukli vani i tukli su me“, naglasio je Gudžić.

Prema njegovim rečima, napadače ne poznaje, te smatra da je jedini motiv za napad taj što je Srbin i što vozi auto sa srpskim registarskim oznakama.

„Ne znam ko su ti ljudi. Ne znam motiv njihovog napada. Ja njih nisam ničim isprovocirao, ni sa čim nisam ugrozio, nikome čak ni nažao nisam pomislio. Eto. Jedini motiv je taj što sam Srbin i što vozim auto sa niškim tablicama. Ne vidim drugi motiv, zašto bi oni mene napali“, rekao je pretučeni.

Dodao je da su mu dok su ga tukli pretili i psovali.

„Psovali su mi srpsku majku, pretili su mi da će me pronaći bilo gde i psovali su me sve vreme. Pretili su, urlikali su, nikad u životu nisam video toliko mržnje i toliko krvološtva u očima ljudi. Njihove oči su monstruozne“, ispričao je Gudžić.

Slučaj je prijavljen policiji, koja je u bolnici uzela izjavu od Miroslava.

„Tražio sam od radnika iz Doma zdravlja da pozovu policiju odmah. Policija je bila ovde, dao sam izjavu. Slučaj je otvoren i rekli su mi da se javim da dam konkretnu izjavu u policijskoj stanici u Gračanici“, dodao je on.

Kako je naveo, pored telesnih povreda, duhovno je posrnuo, ali takođe ističe da se ne boji.

„Telesno - veoma sam loše, povređen sam. Psihički - takođe veoma loše, duhovno posrnulo, ali jako i ne bojim ih se. Ne bojim se njih, ne bojim se i da se opet sretnemo“, poručio je Gudžić.

