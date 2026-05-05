Aktuelna rijaliti učesnica Sofija Janićijević saznala je za sukob svojih roditelja u spoljnjem svetu, nakon čega se iz Elite direktno obratila ocu i uputila mu molbu.

Na pitanje o porodičnoj situaciji, Sofija je istakla da joj nije prijatno zbog konflikta između roditelja.

-Nije mi prijatno da ratuju moji roditelji. Nije svejedno čuti takvu stvar. Zamolila bih oca da se ne oglašava i da ne vređa moju mamu i da se ne meša u sve ovo - izjavila je ona i dodala:

Obratila se direktno ocu

- Zna da smo vezane i da mi je ona sve na svetu. Mnogo me je to potreslo, jer su to dve najbitnije osobe u mom životu - rekla je rijaliti učesnica.

Inače, Janićijevićeva je takođe demantovala navode o vezi sa Danetom (70), tvrdeći da između njih nikada nije bilo poljupca, uprkos snimku koji se pojavio u javnosti.

Ranije je govorila da joj je slao novac, ali je negirala da je između njih postojala bilo kakva emotivna ili druga vrsta odnosa, kao i da je ikada dolazio u njen dom u Ralji, što je potvrdila i njena majka Brankica.

"Svi znamo da je bila sa njim i da ju je izdržavao"

Međutim, nedavno se oglasila i komšinica iz Ralje, koja je otkrila drugačije tvrdnje.

- Mi smo šokirani, jadna Brankica šta sve prolazi. Sofija je patološki lažov, pokušava da se opere od svega, ali ne može. Taj Dane je dolazio ovde na plac, viđali smo ga sa njima dvema, razgovarali su. Svi znamo da je bila sa njim i da ju je izdržavao finansijki, iako to demantuje - navela je komšinica porodice Janićijević iz Ralje.

