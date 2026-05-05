Ove aktivnosti predstavljaju deo svakodnevnog operativnog rada KFOR-a, ali imaju i širi bezbednosni značaj. Kontinuirano prisustvo međunarodnih snaga na terenu ima za cilj da deluje preventivno, smanjujući rizik od incidenata i podižući nivo sigurnosti za sve zajednice koje žive na tzv. Kosovu. Istovremeno, patrole doprinose očuvanju slobode kretanja, što je jedan od ključnih elemenata mandata misije.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, sa zadatkom da obezbedi sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve građane, u svakom trenutku i nepristrasno. U tom okviru, misija deluje u bliskoj koordinaciji sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na tzv. Kosovu (EULEX), koje imaju komplementarne uloge u sistemu bezbednosti.

Iako ovakve patrole predstavljaju rutinsku aktivnost, njihova učestalost i vidljivost često se posmatraju i kroz prizmu šire bezbednosne situacije na terenu. U uslovima povremenih političkih i bezbednosnih tenzija, prisustvo KFOR-a ostaje jedan od ključnih faktora stabilnosti i mehanizam za brzo reagovanje u slučaju potencijalnih incidenata.









Vučić: Zadovoljni smo KFOR-om, ključan je za očuvanje mira



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je u martu ove godine da je uloga KFOR-a na KiM od ključnog značaja za očuvanje mira.

On je istakao da Srbija ima dobre odnose sa KFOR-om i da je zadovoljna njihovim delovanjem.

"Mi smo zadovoljni ulogom koju Kfor ostvaruje. Imamo dobre odnose sa Kforom, nastavićemo da ih negujemo i mislim da je to od izuzetnog značaja za očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu."