Od toga će 911 biračkih mesta biti za redovno glasanje, dok će 38 biti za uslovno glasanje, po jedno za svaku opštinu.

CIK je takođe odlučio da će na izborima 7. juna biti 38 opštinskih centara za brojanje, gde će se nakon dana izbora obaviti brojanje glasova kandidata za poslanike i verifikacija rezultata političkih subjekata.

Preliminaran broj birača je 2.092.202, što je 15.912 više u odnosu na prethodne izbore.

Broj onih koji prvi put glasaju je 22.131.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija biće održani 7. juna, pošto skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud.