Predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost Milovan Drecun ocenio je danas da se teško može očekivati da premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti na vanrednim parlamentarnim izborima postigne isti ili bolji rezulat nego na prethodnim. Drecun je za Tanjug rekao da je do raspisivanja novih izbora u Pokrajini došlo zbog nespremnosti Kurtijevog Samooprredeljenja i prištinske opozicije da naprave kompromis.

"Kurti je mogao da napravi kompromis, da prihvati Vjosu Osmani ili nekog drugog i da se izabere predsednik takozvanog Kosova, ali s druge strane, opozicija nije htela da mu dozvoli neograničenu političku moć, da kontroliše i parlament i takozvanu vladu i da ima mesto predsednika, nego su hteli sve da uravnoteže", kazao je Drecun.

Smatra da je tačna opservacija da Kurti nije želeo da Vjosa Osmani bude predsednica privremenih prištinskih institucija jer bi ga marginazliavala u Vašingtonu "I tačna je opservacija da je Kod kurtija verovatno izazvalo otpor to što se Osmani nametnula Sjedinjenim Američkim Državama i Trampovoj administraciji kao pouzdan saradnik, da je smatrao da ga nekako marginalizuje na tom međunarodnom planu kada su u pitanju Amerikanci", kazao je Drecun. Međutim, kaže da mu je potpuno razumljivo ponašanje Kurtija, jer je bio nesporni pobednik na poslednjim izborima i hteo je da ima potpunu vlast. "Moraš da praviš kompromise da bi dobio tu dvotrećinsku većinu. To jeste način da se pravno ograniči nečija apsolutna moć, dakle da mu se ona ne dozvoli. Ali Kurti nije bio spreman na kompromis i očigledno da je procenio da mu je bolje da ide na izbore nego da prihvati da deli vlast", kazao je on.

Drecun je ukazao na to da je Kurti dobio veliki broj glasova Albanaca koji žive i rade u inostranstvu i koji su za prethodne izbore, održane u vreme praznika, bili kod kuće i naveo da se sada postavlja pitanje koliko ih će se u junu odazvati da glasa putem pošte ili će eventualno biti na Kosovu i Metohiji. "Čini da Kurti zaista sada žanje ono posejano radom u toj dijaspori. Bio je veoma aktivan. I taj deo albanskog biračkog tela se mnogo manje obazire na ono što su svakodnevni životni problemi ljudi na Kosovu i Metohiji - nedostatak radnih mesta, nizak životni standard, korupcija, i kriminal. Mnogo važnija mu je Kurtijeva velikoalbanska antisrpska retorika". kazao je Drecun. Prema njegovim rečima, Kurti upravo tu "pažnju" prema Srbima usmerava na mržnju i teror zbog dijaspore veoma osetljive na te teme u pozitivnom smislu. Komentarišući kazne, doživotne i na 30 godina, za trojicu Srba zbog slučaja Banjske, Drecun je naglasio da je tačna ocena Kancelarije za KiM u kojoj tvrde da je reč o odmazdi i osveti nad Srbima koji su se drznuli da se suprotstave teroru nad njima i nad njihovim porodicama.

"To su neverovatne kazne. Pogledajte koliko ima terorističkih organizacija širom sveta, koliko njihovih članova Islamske države je došlo pod vidom migranata i šta rade ... Pa gde su te drakonske kazne, a ovde je važno zastrašiti Srbe do maksimuma. Bilo kakav otpor da pruže teroru koji se sprovodi nad njima, znajte da ćete dobiti drakonsku kaznu", kazao je on.