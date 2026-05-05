Bez tog temelja, svaka priča o trajanju i dostojanstvu gubi oslonac i smisao, napisao je na Zogović na Fejsbuku.

"Nema tog Crnogorca u kome nisu umrli savest i poštenje, a da će se odreći prestonog Prizrena Dušanovog, Deviča, Gračanice, Pećke patrijaršije i bezbroj svetinja koje su vekovima čuvale veru, nadu i narod. Zvona sa naših svetinja na Kosmetu nisu samo odjek prošlosti – ona su opomena i zavet", naveo je Zogović.

Zogović ističe da Kosovo i Metohija nisu pitanje političke pogodbe, već pitanje korena. A narod bez korena lako postaje plen tuđih interesa i prolaznih obećanja, naglasio je on.

"Zato je odgovornost svakog ko drži do istine i pravde da ne ćuti onda kada se najdublje vrednosti dovode u pitanje. Nekoliko puta sam i sa pozicije potpredsednika Vlade Crne Gore ponovio da je Kosovo za mene južna srpska pokrajina i sastavni deo Srbije. To potvrđuje i Rezolucija 1244", istakao je Zogović i dodao da, ako Crna Gora želi da ostane dosledna sebi i svom istorijskom biću, potrebno je da poništi odluke koje su u suprotnosti sa njenim nasleđem.

Zogović, koji je funkcioner DNP koja je pokrenula inicijativu za poništavanje odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti, ističe da povlačenje priznanja nije čin protiv bilo koga.

"To je čin potvrđivanja sopstvenog integritet. I ispravljanje jedne od najsramnijih odluka u našoj istoriji. Odlike koja je direktno udarila u temelje tradicionalne Crne Gore u naše korene i duhovno ishodište", zaključio je Zogović.