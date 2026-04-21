Kako je navedeno u saopštenju vrhovnog suda u Prištini, sud je, nakon razmatranja spisa predmeta i navoda iznetih u zahtevima za zaštitu zakonitosti, ocenio da su zahtevi neosnovani, jer, kako se tvrdi, postoji osnovana sumnja da su oni izvršili krivično delo za koje su optuženi, čime su ispunjeni zakonski uslovi za produžetak pritvora.

Vrhovni sud u Prištini smatra da postoji rizik od bekstva okrivljenih u slučaju da budu pušteni na slobodu, uzimajući u obzir težinu krivičnog dela, moguću sankciju i činjenicu da su okrivljeni državljani Srbije i poseduju putne isprave, što im omogućava kretanje u inostranstvu.

Sud je ocenio da su nižestepeni sudovi izneli dovoljne razloge i da nisu počinili bitne povrede odredaba krivičnog postupka, dok su alternativne mere ocenjene kao nedovoljne u konkretnim okolnostima.

Protiv Pantića i Zarića vodi se postupak pred osnovnim sudom privremenih institucija u Prištini, a optuženi su da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Istok tokom sukoba na KiM od 1998. do 1999. godine.

Uhapšeni su u avgustu 2023. godine, Pantić na Merdaru, a Zarić u selu Ljubožda.