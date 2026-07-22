Pripadnici Vojske Srbije učestvuju na obuci koja se u organizaciji Nacionalne garde Ohaja održava na poligonima u vojnoj bazi Grejling u američkoj saveznoj državi Mičigen, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Na aktivnosti učestvuju jedinice Nacionalne garde Ohaja, četa Mađarske vojske i izviđačko odeljenje i štabni oficiri iz sastava Prve brigade kopnene vojske Vojske Srbije.

Tokom dvonedeljnih aktivnosti, fokus je bio na proveri i unapređenju sposobnosti komandnog kadra i štabova za planiranje, donošenje vojnih odluka i rukovođenje snagama u operacijama. Manevarske jedinice na terenu su uvežbavale taktičke radnje na bojištu, postupke u kontaktu sa protivničkim snagama, koordinaciju vatrene i druge podrške i medicinsku evakuaciju.

Za potrebe izvođenja obuke pripadnici Vojske Srbije su integrisani u odeljenja oklopno-izviđačkog bataljona Nacionalne garde Ohaja. Koriste svoju ličnu opremu, dok je naoružanje, municiju i vežbovna ubojna sredstva obezbedio domaćin.

Vojska Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja već dve decenije ostvaruje uspešnu saradnju u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja. Zajednička obuka je samo jedna od brojnih oblasti saradnje čijom se realizacijom unapređuju sposobnosti oružanih snaga i daje doprinos razvoju ukupnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopšenju.