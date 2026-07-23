Trenerke, široke pantalone i čarape često su prvi izbor, posebno kada je reč o dužim letovima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da pojedini komadi odeće mogu predstavljati problem koji mnogi nikada ne bi povezali sa bezbednošću.

Bivši član kabinskog osoblja kompanije British Airways, Kris Mejdžor, otkrio je da određeni izbor garderobe može otežati posao stjuardima i stjuardesama, naročito tokom noćnih letova kada je osvetljenje u kabini prigušeno.

Kako objašnjava, problem nastaje kada putnici ispruže noge u prolaz između sedišta, a na stopalima imaju tamne, posebno crne čarape.

„Nije stvar u modi, već u vidljivosti. Kada je svetlo prigušeno, crne čarape lako se stope sa senkama na podu, pa ih članovi posade mogu primetiti tek u poslednjem trenutku“, rekao je Mejdžor.

Takve situacije povećavaju rizik da se stjuardi sapletu dok prolaze kroz kabinu, naročito ako u rukama nose poslužavnike sa toplim napicima ili hranom. U slučaju naglog gubitka ravnoteže može doći do prosipanja vrele tečnosti i povređivanja putnika ili članova posade.

Mejdžor ističe da nije protiv toga da se putnici tokom dugih letova obuku što udobnije, ali smatra da treba voditi računa i o drugim ljudima u avionu.

Pored izbora garderobe, naglašava i važnost lične higijene pre ukrcavanja.

„Očekuje se da se putnici istuširaju i obuku čistu odeću pre leta. Neprijatni mirisi u zatvorenom prostoru kabine mogu biti veliki problem za sve prisutne“, rekao je.

Kada je reč o najprikladnijoj garderobi za putovanje avionom, stručnjaci preporučuju odeću od prirodnih materijala poput pamuka, lana, vune i svile. Takve tkanine omogućavaju koži da diše, prijatnije su tokom višesatnog sedenja i doprinose većem osećaju komfora.

Iako crne čarape same po sebi nisu zabranjene, stručnjaci savetuju da putnici razmišljaju i o sitnicama koje mogu doprineti bezbednijem i prijatnijem letu za sve u avionu.