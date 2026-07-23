Dovoljno je da padne temperatura posle toplog dana, završi se posao i stigne poruka: „Hoćemo na piće?“



Ono što počne kao večera često se pretvori u nekoliko sati razgovora, koktele i opušteno druženje koje traje dugo nakon što se tanjiri sklone sa stola.

Leto menja ritam grada

Tokom leta grad živi drugačije. Dani su duži, mrak pada kasnije, a ljudi imaju više želje da vreme provedu napolju nego između četiri zida.



Zato sve češće biraju mesta na kojima mogu da spoje dobru hranu, piće i prijatnu atmosferu, bez potrebe da kasnije menjaju lokaciju.







Večera više nije samo obrok; ona postaje uvod u ostatak večeri.

Kokteli umesto žurbe kući

Nakon večere nekada se odmah tražio račun. Danas se sve češće naručuje još jedno piće.



Osvežavajući letnji kokteli, lagana muzika i prijatan ambijent dovoljni su da razgovor potraje još sat ili dva. Bez glasnih klubova, bez gužve i bez unapred isplaniranog izlaska.







Upravo ta spontanost postala je jedan od razloga zbog kojih ljudi ostaju u gradu i nakon radnog vremena.

Atmosfera koja ne tera da požurite

Najlepše letnje večeri često su one koje nisu bile planirane.



Kolege koje su svratile na večeru ostanu na još jednom piću. Prijatelji koji su se našli "na sat vremena" zaborave na vreme. Muzika, osvetljenje i prijatna terasa učine da se običan radni dan pretvori u mali letnji predah.



Nije potrebno mnogo: dobra hrana, kvalitetno piće i mesto na kojem se osećate prijatno.

Kada večera prirodno preraste u after

Upravo takvu atmosferu tokom leta nudi restoran Kolo. Tokom dana poznat po bogatoj ponudi domaćih specijaliteta, u večernjim satima postaje mesto gde se uz koktele, vino i laganu muziku ostaje duže nego što je prvobitno bilo planirano.



Bez formalnosti i bez potrebe da se veče nastavlja na drugoj adresi, gosti ovde često ostanu da uživaju u razgovoru i opuštenoj atmosferi koja prirodno podseća na letnji after, samo bez buke i gužve.







To je upravo ono što mnogi danas traže: mesto gde se ne dolazi samo zbog večere, već zbog celokupnog doživljaja.

Leto je stvoreno za spontane susrete