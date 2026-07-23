Do sada je pregledano 1.819 građana u Temerinu, Boru, Ljuboviji, Prijepolju i Novoj Varoši. Tokom pregleda dijagnostikovane su 253 suspektne promene, uključujući 22 melanoma.

Pacijenti kod kojih su otkrivene ove promene upućeni su na hiruršku eksciziju i patohistološku verifikaciju.

Najviše melanoma otkriveno je u Boru , dok su planocelularni karcinomi najzastupljeniji u Novoj Varoši i Prijepolju , gde je stanovništvo uglavnom angažovano u poljoprivredi i malinarstvu.

Profesorka dr Danica Tiodorović ističe za RTS da je neophodna edukacija stanovništva o važnosti fotoprotekcije, naročito u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima.

Preventivni pregledi su važni jer omogućavaju rano otkrivanje malignih promena i spasavanje života bez potrebe za složenim onkološkim terapijama.

U narednom periodu pregledi će biti organizovani na Kosovu i Metohiji, u mestima kao što su Gračanica, Pasjan, Ranil, Gorahovo i drugi.

Pregledi će se obavljati od 6. do 8. avgusta, a učestvovaće vrhunski dermatolozi iz univerzitetskih centara i Vojnomedicinske akademije.

Za pregled nije potrebna uputnica niti zakazivanje, već samo dobra volja građana. Akcija će se nastaviti tokom avgusta i septembra u drugim mestima Srbije gde nema dovoljno specijalista.