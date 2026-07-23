U toku su besplatni preventivni pregledi kože, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a organizuju se širom Srbije u gradovima i selima u kojima nema dovoljno dermatovenerologa. Trajaće sve do oktobra.
Do sada je pregledano 1.819 građana u Temerinu, Boru, Ljuboviji, Prijepolju i Novoj Varoši. Tokom pregleda dijagnostikovane su 253 suspektne promene, uključujući 22 melanoma.
Pacijenti kod kojih su otkrivene ove promene upućeni su na hiruršku eksciziju i patohistološku verifikaciju.
Najviše melanoma otkriveno je u Boru, dok su planocelularni karcinomi najzastupljeniji u Novoj Varoši i Prijepolju, gde je stanovništvo uglavnom angažovano u poljoprivredi i malinarstvu.
Profesorka dr Danica Tiodorović ističe za RTS da je neophodna edukacija stanovništva o važnosti fotoprotekcije, naročito u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima.
Preventivni pregledi su važni jer omogućavaju rano otkrivanje malignih promena i spasavanje života bez potrebe za složenim onkološkim terapijama.
U narednom periodu pregledi će biti organizovani na Kosovu i Metohiji, u mestima kao što su Gračanica, Pasjan, Ranil, Gorahovo i drugi.
Pregledi će se obavljati od 6. do 8. avgusta, a učestvovaće vrhunski dermatolozi iz univerzitetskih centara i Vojnomedicinske akademije.
Za pregled nije potrebna uputnica niti zakazivanje, već samo dobra volja građana. Akcija će se nastaviti tokom avgusta i septembra u drugim mestima Srbije gde nema dovoljno specijalista.
"Briga o koži počinje prevencijom. Zato dođite na dermoskopske preglede kada se suptilne promene mogu uočiti dermoskopom, a ne golim okom i kada je jednostavna hirurška ekscizija jedini vid terapije. na taj način spasićete život bez dalje onkoloških terapija", poručuje profesorka Tiodorović.
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