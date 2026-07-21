Ministarstvo odbrane saopštilo je da će vazduhoplovi Vojske Srbije od 21. do 25. jula nadletati područje Beograda zbog priprema i realizacije svečane promocije najmlađih oficira.

Svečanost će biti održana u subotu, 25. jula, sa početkom u 10 časova u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Građani će narednih dana češće čuti avione

Kako navodi Ministarstvo odbrane, pojačani preleti deo su redovnog uvežbavanja za predstojeću ceremoniju.

Istovremeno je saopšteno da tokom priprema i održavanja svečanosti neće biti moguće snimanje dronovima.

Promocija novih oficira

U prve oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.

Najuspešnijim kadetima biće uručene oficirske sablje sa posvetom.

Među najboljima ove godine su:

Nemanja Ivanović – prvi u rangu u Kopnenoj vojsci,

Lazar Đorđević – prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani,

Predrag Đuričić – prvi u rangu u službama.

Najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA je Jelena Mićić.

Program uz nalete aviona

Pored promocije novih oficira, svečanost će obuhvatiti i nalete vazduhoplova Vojske Srbije, kao i nastupe Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.

Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije