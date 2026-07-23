Njihov dom potpuno je izgoreo i sve što su stvarali nestalo je za nekoliko minuta.

- Prvo su se prozori stresli pa vrata, čula grmljavina. U prvom trenutku ništa nije ukazivalo da se nešto dogodilo. Samo sam u jednom trenutku primetio neki sjaj, kad sam izašao napolje video sam da gori krov. Pokušao sam nešto da ugasim, pozvao sam vatrogasce. Oni su došli brzo, ali štete ja ogromna. Prvo imam plan da ukrovim, pa da vidim šta ćemo i kako ćemo dalje - kaže Dušan.

Predstavnici grada Užica obišli su porodicu Lazić i obećali podršku i pomoć u skladu sa mogućnostima.

- Materijalna šteta je zaista velika, nije bilo povređenih što je najvažnije. Na teren smo izašli prvenstveno kao ljudi, da im pružimo podršku, ali i da razmotrimo kako im grad može pomoćži da lakše saniraju ogromnu štetu. Tu smo da uputimo porodicu kako mogu da se obrate gradskoj upravi i kako mi možemo konkretno da pomognemo, poručili su predstcanici grada Užica.