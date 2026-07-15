Pripadnici Vojske Srbije angažovani su na uređenju porte manastira Uspenja Presvete Bogorodice i putnog pravca u ataru selu Veta, u opštini Bela Palanka.

Radove izvodi inžinjerijska radna grupa 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske u okviru redovne obuke, na molbu lokalne samouprave i Eparhije niške, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Uz upotrebu savremene inžinjerijske mehanizacije, uklanja se rastinje, proširuju odvodni kanali, izrađuju kaskade i platoi, formira se protivpožarni pojas i rekonstruiše seoski put.

Kako je navedeno, radovi su započeti krajem juna.

Vojska Srbije i opština Bela Palanka do sada su uspešno realizovale više zajedničkih projekata usmerenih na poboljšanje uslova života meštana.

Srdačan prijem meštana

U saopštenju se ističe da su i tokom ovog angažovanja pripadnici Vojske Srbije naišli na srdačan prijem i podršku lokalnog stanovništva, koje prepoznaje i visoko ceni njihovo nesebično angažovanje.

Ovakvim aktivnostima Vojska Srbije unapređuje obučenost i osposobljenost svojih jedinica i pruža podršku lokalnim zajednicama, time pokazujući da je uvek u službi otadžbine i građana Republike Srbije, navedeno je u saopštenju.

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