Građani Kragujevca upozoravaju na društvenim mrežama da se u Spomen-parku Šumarice poslednjih dana pojavljuje muškarac koji, prema njihovim tvrdnjama, seksualno uznemirava žene koje tuda šetaju ili trče.

Šumarice su jedno od najposećenijih mesta za rekreaciju i odmor u gradu, zbog čega su objave izazvale veliku pažnju među građanima.

Građani pozivaju na oprez

Prema navodima objavljenim u Fejsbuk grupama koje okupljaju veliki broj Kragujevčana, nepoznati mlađi muškarac navodno prilazi ženama na manje prometnim delovima trim staze i ponaša se na seksualno uznemirujući način.

Kako navode građani, ovakvi susreti mogu biti posebno uznemirujući za osobe koje se same zateknu u delovima parka gde nema mnogo prolaznika.

Zbog toga apeluju na žene koje svakodnevno koriste Šumarice za šetnju, trčanje ili rekreaciju da budu posebno oprezne i, ukoliko je moguće, izbegavaju usamljene delove parka.

Poziv da se slučajevi prijave policiji

Građani ističu da ovakve situacije ne izazivaju samo neprijatnost, već i osećaj nesigurnosti kod svih koji koriste javne površine za odmor i rekreaciju.

Za sada nije poznato da li su navodni slučajevi prijavljeni nadležnim organima.

Ukoliko se neko nađe u sličnoj situaciji ili bude svedok ovakvog ponašanja, preporuka je da događaj prijavi policiji kako bi nadležni mogli da preduzmu odgovarajuće mere.