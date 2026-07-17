Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za dodelu 53 učeničke stipendije za školsku 2026/2027. godinu. Rok za prijavu kandidata je 30. septembar, a mesečne stipendije iznose od 25.000 do 35.000 dinara.
Stipendije su namenjene učenicima Vazduhoplovne akademije, srednjih škola mašinskog, građevinskog i tehničkog smera, kao i učenicima medicinskih škola koji žele da svoju profesionalnu karijeru grade u sistemu odbrane, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Ko može da konkuriše za učeničke stipendije?
Pravo učešća na konkursu imaju učenici druge, treće i četvrte godine srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava. Kandidati moraju da imaju najmanje vrlo dobar uspeh u učenju i odlično vladanje.
Izabrani stipendisti ostvaruju pravo na mesečnu stipendiju u iznosu od 25.000 do 35.000 dinara.
Koji obrazovni profili dobijaju stipendije Vojske Srbije?
Vojska Srbije stipendira učenike treće i četvrte godine Vazduhoplovne akademije, i to obrazovnih profila:
- mehatroničar za radarske sisteme,
- avio-tehničar za vazduhoplov i motor,
- avio-tehničar za elektroopremu i elektronsku opremu.
Stipendije su namenjene i učenicima trogodišnjih srednjih škola:
- mašinskog smera – bravar,
- građevinskog smera – operater osnovnih građevinskih radova (armirač) i dekorater zidnih površina,
- tehničkog smera za dizajn kože – obućar.
Po završetku školovanja stipendisti će biti upućeni na odgovarajuću obuku sa oružjem, nakon čega će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u Beogradu, Mladenovcu, Novom Sadu ili Batajnici.
Stipendije za učenike medicinskih škola
Uprava za vojno zdravstvo raspisala je konkurs za stipendiranje učenika druge, treće i četvrte godine srednjih medicinskih škola obrazovnih profila:
- medicinska sestra – tehničar (opšti smer),
- laboratorijski tehničar,
- farmaceutski tehničar.
Nakon završetka školovanja, pripravničkog staža i položenog državnog stručnog ispita, stipendisti će biti zaposleni kao civilna lica u sistemu odbrane u Beogradu.
Isplata i rok za prijavu
Učenička stipendija se po pravilu isplaćuje u deset jednakih mesečnih rata, do 15. u mesecu za prethodni mesec.
Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije za konkurs za učeničke stipendije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ističe 30. septembra.
Više informacija o uslovima konkursa dostupno je na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/lat/23347/konkurs-za-dodelu-ucenickih-stipendija-za-skolsku-2026-2027-godinu
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