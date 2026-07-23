„Srb sam! Na kamenu premjerenu zlatom, Srpkinja me porodila majka. Ona ime nađela mi divno: Srb, potomak krvi i plemena, neumrle sjenke Obilića...“ - stihovi su rodoljubive pesme „Primorac“, koju je napisao Drago Pjevotić, a koja je objavljena u cetinjskom listu „Glas Crnogorca“ 1879. godine.

Pesma predstavlja književno svedočanstvo druge polovine 19. veka i odražava tadašnje nacionalne ideje i istorijski kontekst u kojem je nastala. Kroz stihove autor naglašava pripadnost srpskom narodu, poziva se na kosovsku tradiciju i lik Miloša Obilića, kao i na nasleđe srednjovekovne srpske države.

U više strofa ponavlja se stih „Srb sam!“, koji čini centralni motiv pesme i simbolično naglašava identitetsku poruku autora. Pored toga, Pjevotić u pesmi govori o očuvanju vere, borbi protiv nepravde i pravu na nasleđe predaka.

Pesma je objavljena u „Glasu Crnogorca“, tadašnjem zvaničnom listu Knjaževine Crne Gore, što joj daje i značaj istorijskog izvora za proučavanje društvenih i kulturnih prilika tog vremena.

I danas, gotovo vek i po kasnije, „Primorac“ predstavlja vredan dokument književne i istorijske baštine, svedočeći o jeziku, motivima i identitetskim pogledima koji su bili prisutni u Crnoj Gori krajem 19. veka.

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