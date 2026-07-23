Većina putnika veruje da su osmeh i pozdrav stjuardesa pri ulasku u avion samo deo profesionalnog ponašanja. Ipak, iza tog kratkog susreta krije se važna bezbednosna procedura koju kabinsko osoblje sprovodi pre svakog leta.

Dok putnici ulaze u avion i zauzimaju svoja mesta, stjuardese pažljivo posmatraju njihovo ponašanje kako bi na vreme uočile eventualne probleme koji bi mogli da utiču na bezbednost tokom leta.

Kratak razgovor nije slučajan

Osmeh, kontakt očima i nekoliko razmenjenih reči pomažu kabinskom osoblju da stekne prvi utisak o svakom putniku.

Instruktor kabinskog osoblja kompanije Wizz Air, Gabrijel Randone, objasnio je da stjuardese tokom ukrcavanja obraćaju pažnju na moguće znakove:

agresivnog ponašanja,

prekomerne konzumacije alkohola,

zbunjenosti ili dezorijentisanosti,

zdravstvenih tegoba koje bi mogle da predstavljaju rizik tokom leta.

Kako ističe, cilj ove procene nije da se putnici osuđuju, već da se eventualni problemi prepoznaju pre poletanja.

„Cilj je bezbednost“, naglašava Randone.

Posebna pažnja usmerena je na sedišta pored izlaza

Kabinsko osoblje tokom ukrcavanja posebno proverava putnike koji sede pored izlaza za slučaj opasnosti.

U slučaju hitne evakuacije, osobe na tim mestima mogu dobiti zadatak da pomognu pri otvaranju izlaza i organizovanju napuštanja aviona, zbog čega moraju biti sposobne da brzo reaguju i prate uputstva posade.

Zbog toga na ovim sedištima uglavnom ne mogu sedeti:

maloletnici,

trudnice,

osobe sa određenim zdravstvenim ograničenjima,

putnici koji putuju sa malom decom,

osobe koje nisu u mogućnosti da pomognu u vanrednoj situaciji.

Ko su ABP putnici?

Ako mesto pored izlaza ostane prazno ili putnik koji tu sedi ne ispunjava uslove, kabinsko osoblje može odabrati drugu osobu koja bi u slučaju potrebe mogla da pomogne.

Takvi putnici nazivaju se ABP (Able-Bodied Person), odnosno fizički sposobne osobe.

Posada procenjuje da li putnik ima dovoljno fizičke snage, prisebnosti i sposobnosti da prati instrukcije i reaguje u slučaju hitne evakuacije.

Bezbednost je prioritet

Iako većina putnika pozdrav stjuardesa doživljava kao gest ljubaznosti, on je zapravo deo bezbednosne procedure koja pomaže posadi da proceni situaciju još pre poletanja.

Upravo zahvaljujući ovim diskretnim proverama, kabinsko osoblje može na vreme da uoči potencijalne probleme i bude spremno da brzo reaguje ukoliko dođe do vanredne situacije tokom leta.