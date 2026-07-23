Incident se dogodio u utorak uveče, svega tridesetak minuta nakon poletanja. Prema navodima, u sukobu je učestvovalo desetak putnika, a situacija je postala toliko ozbiljna da je posada procenila da postoji rizik po bezbednost svih koji su se nalazili u letelici.

Kapetan je doneo odluku da odmah okrene avion i vrati se na aerodrom Tenerife-Jug. Kako je saopštio kontrolor letenja, razlog za povratak bila je opasnost koju je tuča predstavljala za bezbedno odvijanje leta.

Po sletanju, avion su dočekali pripadnici lokalne policije koji su, na zahtev posade, ušli u letelicu i priveli putnike odgovorne za incident.

Iz kompanije Izi Džet potvrdili su da se avion vratio zbog grupe putnika koja se neprimereno ponašala tokom leta.

„Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimereno ponašanje prema našem osoblju. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da proceni sve situacije i reaguje brzo i adekvatno kako bi bezbednost leta i svih putnika bila očuvana“, navodi se u saopštenju avio-kompanije.

Nakon što je policija završila intervenciju i problematični putnici uklonjeni iz aviona, letelica je nastavila putovanje ka Liverpulu.

U avionu se u tom trenutku nalazilo ukupno 186 putnika, koji su zbog incidenta morali da sačekaju završetak policijskog postupka pre nego što su nastavili put.

Iako ovakvi događaji nisu česti, avio-kompanije podsećaju da nasilno ili neprimereno ponašanje tokom leta može dovesti do ozbiljnih posledica, uključujući prinudno sletanje, krivične prijave i visoke novčane kazne za odgovorne putnike.