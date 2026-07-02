Letnje vrućine gotovo su nezamislive bez rashlađenog voća koje osvežava i hidrira organizam, a dinja se često nepravedno nađe u senci popularnije lubenice. Ipak, izbor dobre dinje može biti jednako zahtevan, jer se spolja često ne može lako proceniti njen ukus i zrelost.

Mnogi se bar jednom razočaraju kada plod koji izgleda savršeno spolja ispadne bezukusan, suv ili previše zreo. Zato stručnjaci i iskusni prodavci savetuju nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se prepozna kvalitetna dinja već pri kupovini.

Miris kao najpouzdaniji pokazatelj

Jedan od ključnih znakova zrelosti dinje jeste njen miris, posebno na delu nasuprot stabljike.

Zrela i slatka dinja ima izražen, prijatan voćni miris koji podseća na med. Slab ili gotovo neprimetan miris često ukazuje na to da plod nije dovoljno zreo.

Ako dinja miriše kiselo ili blago alkoholno, to može biti znak da je počela da propada i da nije dobar izbor za konzumaciju.

Dodir i težina otkrivaju sočnost

Pored mirisa, važnu ulogu ima i tekstura ploda. Blagi pritisak prstom na deo gde je bio cvet može otkriti zrelost – dinja treba da bude blago elastična, ali ne i previše mekana.

Previše tvrda dinja obično znači da je ubrana prerano, dok previše mekana može ukazivati na prezrelost.

Jednako važan pokazatelj je i težina – dinja koja deluje teže u odnosu na svoju veličinu obično sadrži više soka i prirodnih šećera, što je čini ukusnijom i sočnijom.

Izgled kore kao trag kvaliteta

Kora dinje, posebno kod sorti sa mrežastom strukturom, može mnogo da otkrije o njenom kvalitetu.

Kod takvih vrsta, izraženija i hrapavija mreža često ukazuje na to da je plod imao dovoljno sunca tokom rasta, što doprinosi većoj slatkoći.

Kod glatkih sorti, važno je da boja bude ujednačena, bez tamnih fleka i oštećenja, jer takvi tragovi mogu ukazivati na loše skladištenje ili prezrelost.

Mali trikovi za bolji izbor

Pažljivim posmatranjem mirisa, težine i kore može se znatno smanjiti rizik od loše kupovine.

Uz nekoliko jednostavnih koraka, moguće je gotovo sigurno izabrati dinju koja je sočna, slatka i idealna za letnje osveženje.