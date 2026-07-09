Tokom letnjih vrućina pojačano znojenje postaje svakodnevni problem za veliki broj ljudi. Iako samo znojenje nije neprijatnog mirisa, on nastaje kada bakterije na površini kože razgrađuju sastojke znoja. Zato mnogi traže jednostavna rešenja koja bi mogla da pomognu da se neprijatni mirisi drže pod kontrolom.

Pored klasičnih dezodoransa i antiperspiranata, sve više pažnje privlače i prirodne alternative, a među najpopularnijima je običan limun.

Zašto se limun često koristi?

Limunov sok sadrži limunsku kiselinu, koja privremeno menja pH vrednost kože. Zbog kiselije sredine bakterijama je teže da se razmnožavaju, pa se može smanjiti stvaranje neprijatnih mirisa.

Mnogi koji koriste ovaj trik tvrde da limun ostavlja osećaj svežine i da im pomaže da se tokom dana osećaju prijatnije, bez dodatnih parfema i mirisa koji se nalaze u pojedinim dezodoransima.

Pored toga, pojedini korisnici navode da limun može blago da zategne površinu kože, pa imaju utisak da se manje znoje, iako ne deluje kao klasičan antiperspirant.

Kako se pravilno koristi?

Ako želite da isprobate ovaj prirodni trik, važno je da koža bude potpuno čista i suva.

Nakon tuširanja dobro osušite pazuhe, presecite limun na pola i nežno istrljajte unutrašnju stranu pazuha sveže isečenim delom ploda.

Sok ostavite da deluje između pet i deset minuta, a zatim ga isperite hladnom vodom.

Preporučuje se da se limun nanosi isključivo na čistu kožu, bez ostataka dezodoransa, krema ili znoja, jer oni mogu umanjiti njegovo dejstvo.

Nije pogodan za svakoga

Iako je ovaj trik veoma popularan na društvenim mrežama i mnogi tvrde da im pomaže, stručnjaci ističu da ne postoje čvrsti medicinski dokazi da je limun efikasniji od standardnih antiperspiranata.

Osobe sa osetljivom ili oštećenom kožom treba da budu posebno oprezne, jer limunska kiselina može izazvati peckanje, crvenilo ili iritaciju.

Takođe, limun ne bi trebalo nanositi neposredno pre izlaska na sunce, pošto može povećati osetljivost kože na UV zrake i kod nekih ljudi izazvati promene u pigmentaciji.

Ukoliko imate ekcem, posekotine nakon brijanja ili druga kožna oboljenja, najbolje je da se pre redovne upotrebe posavetujete sa dermatologom.

Prirodna pomoć, ali ne i zamena za negu

Limun može biti zanimljiva prirodna opcija za pojedine osobe, ali nije univerzalno rešenje za sve. Redovna higijena, čista odeća i odgovarajući proizvodi za negu kože i dalje ostaju najvažniji saveznici u borbi protiv neprijatnih mirisa tokom toplih letnjih dana.