Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeni su Đ. P. (47) iz Šapca, B. M. (47) iz Futoga i Ž. B. (53) iz okoline Srbobrana, zbog sumnje da su učestvovali u neovlašćenom pretakanju naftnog derivata iz jedne cisterne u drugu.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, oni se sumnjiče za krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su u mestu Nadalj, sa namerom da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist veću od 1.500.000 dinara, započeli pretakanje belog špirita iz cisterne jednog privrednog društva iz Šapca u drugu cisternu.

Beli špirit bio je poveren na radu Đ. P, zaposlenom u tom privrednom društvu, zbog čega se sumnja da je zloupotrebio povereno mu sredstvo i omogućio njegovo prisvajanje.

Osumnjičeni će, u skladu sa zakonom, biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.