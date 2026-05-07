Iako se borovnice već godinama smatraju jednom od najzahtevnijih i najskupljih kultura za uzgoj, ovogodišnja cena značajno je viša u odnosu na prethodnu sezonu. Stručnjaci navode da su visoki troškovi proizvodnje jedan od glavnih razloga poskupljenja.

Na cenu dodatno utiče i način berbe, pošto se borovnice beru isključivo ručno. Za razliku od pojedinih drugih voćarskih kultura, ne postoji odgovarajuća mehanizacija koja bi mogla da zameni ljudski rad, zbog čega su troškovi angažovanja berača znatno veći, što se na kraju odražava i na cenu koju plaćaju potrošači.

Kada se svi ovi, ali i mnogi drugi faktori uzmu u obzir, jasno je da cena od oko 2.200 dinara po kilogramu nije izuzetak, već realan odraz skupe proizvodnje, visokih troškova rada, izvozne tražnje, ali i tržišnih kretanja.

Takođe, cena prvih trešanja na pijacama u Srbiji, kao i svake godine, šokirale je potrošače, jer kilogram, verovali ili ne, košta i do 2.000 dinara.

