Juče posle podne snažno nevreme praćeno obilnom kišom, olujnim vetrom i gradom pogodilo je pogranično područje opština Rudo i Višegrad, uz granicu sa Srbijom. Pogođeno nevremenom je bilo i pribojsko selo Sjeverin.

Led je za samo nekoliko minuta uništio useve i letinu, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim gazdinstvima.

Meštani sada sabiraju posledice nevremena i nadaju se da će nadležne službe što pre proceniti razmere nastale štete.

- Tukao je krupan grad bas jako, za par minuta je sve obelelo. Iz dvorišta smo lopatama skupljali led kako bi očistili. Na putu je bio debeli sloj leda, da je bilo posla i za zimsku službu. Još nismo izašli u voćnjake, ali kojom jačinom je grad padao sumnjam da je išta ostalo na granama, kaže za RINU jedan od meštana.

Jak vetar je na pojedinim mestima čupao grane i drveće što je otežalo saobraćaj na glavnom magistralnom putu.