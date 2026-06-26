Koliko puta ste iz fioke izvadili smežuranu jabuku i bez razmišljanja je bacili? Stručnjaci kažu da to možda nije najbolja odluka.

Kada jabuka izgubi vodu, njena kora postaje naborana, ali to ne znači da je pokvarena. Naprotiv, u njoj i dalje ostaje gotovo ista količina pektina – rastvorljivog vlakna koje se povezuje sa povoljnim uticajem na nivo holesterola i zdravlje srca.

Kada smežurana jabuka nije za bacanje?

Naborana kora najčešće znači samo da je plod izgubio deo vode.

Zbog toga šećeri postaju nešto koncentrisaniji, pa takva jabuka često deluje slađe nego dok je bila sveža.

Možete je bezbedno koristiti ako:

nema plesan;

nema meka braon mesta;

nema neprijatan ili kiseo miris.

U tom slučaju odlična je za pripremu raznih jela i napitaka.

Napravite domaći čips od jabuke

Jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite uvele jabuke jeste da ih pretvorite u hrskavu užinu.

Potrebno je da:

jabuku isečete na tanke kolutove;

poređate ih na pleh;

sušite u rerni na oko 70 stepeni dva do tri sata.

Rezultat su prirodne, hrskave kriške bez dodatog šećera koje mogu biti odlična zamena za industrijske grickalice.

Zašto je pektin važan?

Pektin je rastvorljivo vlakno koje u sistemu za varenje može da se veže za deo holesterola i doprinese njegovom izlučivanju iz organizma.

Osim toga, pomaže da:

duže ostanete siti;

uspori nagli porast šećera u krvi nakon obroka;

doprinese pravilnom radu creva.

Istraživanje objavljeno u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazalo je da su ispitanici koji su osam nedelja jeli dve jabuke dnevno imali niži nivo ukupnog holesterola i bolju funkciju krvnih sudova.

Od ostataka napravite domaće jabukovo sirće

Ako imate više starih jabuka, možete ih iskoristiti za pripremu domaćeg sirćeta.

Potrebno je da:

Jabuke isečete zajedno sa korom. Prelijete ih vodom. Dodate kašiku šećera. Teglu prekrijete gazom. Ostavite da fermentiše tri do četiri nedelje.

Dobijeno sirće može se koristiti kao dodatak salatama i drugim jelima.

Može li jabukovo sirće pomoći kod holesterola?

Pojedina istraživanja ukazuju da male dnevne količine jabukovog sirćeta kod nekih osoba mogu imati skroman efekat na nivo šećera u krvi i ukupnog holesterola.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da ono nije zamena za propisanu terapiju. Osobe koje imaju dijabetes ili uzimaju lekove za regulaciju krvnog pritiska trebalo bi da se pre redovne upotrebe posavetuju sa lekarom.

Najčešća pitanja

Da li su smežurane jabuke zdrave za jelo?

Da, ukoliko nemaju plesan, meke braon delove ili neprijatan miris. Gubitak vode ne znači da su izgubile korisna vlakna i pektin.

Koliko dugo se suše jabuke u rerni?

Tanke kriške najčešće se suše između dva i tri sata na temperaturi od oko 70 stepeni, dok ne postanu hrskave.

Da li jabukovo sirće snižava holesterol?

Može imati skroman efekat kod pojedinih osoba, ali nije lek niti zamena za medicinsku terapiju ili zdrav način ishrane.

Umesto da sledeći put bacite smežuranu jabuku, razmislite kako možete da je iskoristite. Od nje lako možete napraviti zdravu užinu ili domaće sirće i istovremeno smanjiti bacanje hrane.