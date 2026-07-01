Sa dolaskom letnjih vrućina počinje i sezona lubenica, a mnogi po povratku iz prodavnice ili sa pijace naprave istu grešku – celu lubenicu odmah stave u frižider. Iako deluje logično, stručnjaci upozoravaju da takav način čuvanja može negativno da utiče na njen ukus, teksturu i nutritivnu vrednost.

Evo kako se lubenica pravilno čuva pre i posle sečenja.

Da li celu lubenicu treba držati u frižideru?

Pre nego što je isečete, lubenicu nije potrebno držati u frižideru. Naprotiv, najbolje je da stoji na hladnom, suvom i provetrenom mestu, zaštićena od direktnog sunčevog svetla.

Pojedina istraživanja pokazala su da lubenice koje se čuvaju na sobnoj temperaturi zadržavaju više likopena – antioksidansa koji ovom voću daje karakterističnu crvenu boju. Osim toga, na taj način bolje se čuvaju aroma i prirodna slatkoća ploda.

Ako više volite rashlađenu lubenicu, dovoljno je da je stavite u frižider nekoliko sati pre serviranja.

Kako pravilno čuvati isečenu lubenicu?

Kada se lubenica iseče, pravila se menjaju. Tada je neophodno da se čuva u frižideru kako bi se usporilo razmnožavanje bakterija i sačuvala svežina.

Stručnjaci savetuju da:

sečete samo količinu koju planirate da pojedete;

ostatak ploda ostavite sa korom, jer ona pomaže da zadrži vlagu;

komade bez kore odložite u hermetički zatvorenu posudu.

Na ovaj način isečena lubenica može da ostane sveža tri do četiri dana.

Greška zbog koje se lubenica brže kvari

Mnogi ostatke lubenice umotaju u plastičnu kesu ili providnu foliju, ali to nije najbolje rešenje.

U zatvorenom prostoru stvara se kondenzacija, pa višak vlage može da ubrza kvarenje ploda. Zbog toga je mnogo bolji izbor posuda sa poklopcem koja će zaštititi lubenicu od isušivanja i upijanja mirisa iz frižidera.

Kako prepoznati da se lubenica pokvarila?

Pre nego što pojedete lubenicu koja je nekoliko dana stajala u frižideru, obratite pažnju na nekoliko znakova:

pojava buđi na kori ili mesu;

sluzava ili mekana tekstura;

kiseo ili neuobičajen miris;

promenjen ukus koji podseća na fermentaciju.

Ako primetite bilo koji od ovih znakova, lubenicu ne treba konzumirati.

Kako izabrati najslađu lubenicu?

Prilikom kupovine obratite pažnju na takozvanu "poljsku mrlju" – deo kore koji je ležao na zemlji tokom sazrevanja.

Ako je mrlja kremasto-žute boje, to je dobar znak da je lubenica dovoljno sazrela na suncu. Ukoliko je gotovo bela ili svetlozelena, postoji velika verovatnoća da je ubrana prerano i da neće biti naročito slatka.

Pored toga, birajte plod koji deluje težak u odnosu na svoju veličinu i ima neoštećenu koru, jer to najčešće ukazuje na dobru zrelost i visok sadržaj vode.