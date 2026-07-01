Sa dolaskom letnjih vrućina počinje i sezona lubenica, a mnogi po povratku iz prodavnice ili sa pijace naprave istu grešku – celu lubenicu odmah stave u frižider. Iako deluje logično, stručnjaci upozoravaju da takav način čuvanja može negativno da utiče na njen ukus, teksturu i nutritivnu vrednost.
Evo kako se lubenica pravilno čuva pre i posle sečenja.
Da li celu lubenicu treba držati u frižideru?
Pre nego što je isečete, lubenicu nije potrebno držati u frižideru. Naprotiv, najbolje je da stoji na hladnom, suvom i provetrenom mestu, zaštićena od direktnog sunčevog svetla.
Pojedina istraživanja pokazala su da lubenice koje se čuvaju na sobnoj temperaturi zadržavaju više likopena – antioksidansa koji ovom voću daje karakterističnu crvenu boju. Osim toga, na taj način bolje se čuvaju aroma i prirodna slatkoća ploda.
Ako više volite rashlađenu lubenicu, dovoljno je da je stavite u frižider nekoliko sati pre serviranja.
Kako pravilno čuvati isečenu lubenicu?
Kada se lubenica iseče, pravila se menjaju. Tada je neophodno da se čuva u frižideru kako bi se usporilo razmnožavanje bakterija i sačuvala svežina.
Stručnjaci savetuju da:
- sečete samo količinu koju planirate da pojedete;
- ostatak ploda ostavite sa korom, jer ona pomaže da zadrži vlagu;
- komade bez kore odložite u hermetički zatvorenu posudu.
Na ovaj način isečena lubenica može da ostane sveža tri do četiri dana.
Greška zbog koje se lubenica brže kvari
Mnogi ostatke lubenice umotaju u plastičnu kesu ili providnu foliju, ali to nije najbolje rešenje.
U zatvorenom prostoru stvara se kondenzacija, pa višak vlage može da ubrza kvarenje ploda. Zbog toga je mnogo bolji izbor posuda sa poklopcem koja će zaštititi lubenicu od isušivanja i upijanja mirisa iz frižidera.
Kako prepoznati da se lubenica pokvarila?
Pre nego što pojedete lubenicu koja je nekoliko dana stajala u frižideru, obratite pažnju na nekoliko znakova:
- pojava buđi na kori ili mesu;
- sluzava ili mekana tekstura;
- kiseo ili neuobičajen miris;
- promenjen ukus koji podseća na fermentaciju.
Ako primetite bilo koji od ovih znakova, lubenicu ne treba konzumirati.
Kako izabrati najslađu lubenicu?
Prilikom kupovine obratite pažnju na takozvanu "poljsku mrlju" – deo kore koji je ležao na zemlji tokom sazrevanja.
Ako je mrlja kremasto-žute boje, to je dobar znak da je lubenica dovoljno sazrela na suncu. Ukoliko je gotovo bela ili svetlozelena, postoji velika verovatnoća da je ubrana prerano i da neće biti naročito slatka.
Pored toga, birajte plod koji deluje težak u odnosu na svoju veličinu i ima neoštećenu koru, jer to najčešće ukazuje na dobru zrelost i visok sadržaj vode.
Komentari (0)